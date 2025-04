Los vecinos rechazan la tesis de los tiroteos «aislados» e insisten en reforzar la seguridad en Torrelavega

Javier Gangoiti Torrelavega Martes, 15 de abril 2025, 13:50 Comenta Compartir

Después de cuatro tiroteos en menos de un año por diferentes puntos de la ciudad, la descripción de estos hechos de violencia grave como «aislados» o «puntuales» se ha vuelto cada vez más difícil de sostener. El Ayuntamiento de Torrelavega lo sigue haciendo, pero los vecinos que conviven directamente con estos sucesos, en Barreda, La Inmobiliaria, Covadonga o Campuzano, no. «Aislado sería si ocurriera una vez», «¿cómo no va a estar preocupada la gente?», «en Sniace roban como les da la gana» o «tienen que tomar medidas» son solo algunos de los comentarios que deja el día después a lo ocurrido este lunes en la zona de la fábrica, un enfrentamiento por chatarra protagonizado por dos clanes distintos, según dice el Consistorio y la Policía Nacional no termina de confirmar. De momento, la investigación ha dado como resultado la detención de una persona con una reclamación judicial, «sin que, por el momento, se haya podido determinar si tiene relación directa con lo sucedido», según la Delegación del Gobierno.

Los vecinos rechazan así la tesis de los tiroteos «aislados», pero coinciden con el Ayuntamiento -y con más fuerza que nunca- en la petición urgente de mejorar medios y aumentar la plantilla de la Policía Nacional en la ciudad, una petición que adquirió carácter institucional hace un mes -tras el herido por arma de fuego en la calle Pintor Varela- en el marco de una moción presentada por el PP.

Apoyada por todos los grupos de la Corporación -PP, PRC, Vox y Torrelavega Sí- menos PSOE e IU-Podemos, la iniciativa plenaria vuelve a estar de actualidad desde el lunes y también este martes, en palabras del diputado y portavoz del PP de Torrelavega, Miguel Ángel Vargas: «Nos preguntamos qué más tiene que pasar para que la delegada del Gobierno cumpla con el cometido que le marca la ley. El incremento de estos hechos no es algo espontáneo», ha señalado en rueda de prensa, haciendo referencia a la existencia de «focos de problemas de convivencia» y de «problemas permanentes» que, sin una solución por parte de las instituciones competentes, «derivan en un aumento de la conflictividad». En otras palabras: «Mientras no se intervenga en las conductas del día a día, estos hechos se van a seguir repitiendo».

Más medios, más efectivos y más intervenciones en la ciudad. En ese mensaje parecen coincidir y sobre todo en las últimas 24 horas el Ayuntamiento, la mayoría de la oposición y algunos de los vecinos más afectados por la cercanía de estos sucesos. Y con más fuerza que nunca. La primera reacción a los hechos por parte de Javier López Estrada ayer, hablando de estos como «inadmisibles», «vergonzosos», «profundamente preocupantes» e instando al Ministerio a utilizar «todas las herramientas del Estado para acabar con esta situación», se distinguió por su firmeza y su hartazgo ante estos hechos cada menos menos puntuales. Este martes, Vargas ha aprovechado para agradecer al alcalde su «cambio de postura».