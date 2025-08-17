El orgullo de ser peñista

Decenas de vecinos y visitantes disfrutan del ambiente durante el Día de las Peñas, ayer, en el parque de Miravalles

Lia Penélope Marzo Domingo, 17 de agosto 2025, 07:35

Carpas, parrillas, tambores, buena música… En fin, todo lo necesario para que las peñas crearan ellas mismas un auténtico ambientazo, como cada año, en su día más señalado. Desde la mañana, todas se pusieron manos a la obra y levantaron sus carpas, esta vez mejor preparadas para protegerse del sol que en días anteriores. Las altas temperaturas del viernes dejaron a más de uno «traumatizado». Aunque el cielo amaneció con nubes y poco sol, tampoco hizo frío ayer y muchos agitaron sus abanicos a la sombra de las lonas durante un buen rato.

Entre el murmullo de conversaciones y las risas de amigos y familias, cientos de personas se reunieron para celebrar una de las jornadas más esperadas de las fiestas de la Virgen Grande: el Día de las Peñas. Pasadas las diez de la mañana, los grupos comenzaban a juntarse en el parque, luciendo orgullosos sus camisetas a juego y sirviendo los primeros refrigerios. Energía lista para arrancar la fiesta.

Las peñas son mucho más que color y alegría;detrás de cada una se esconden historias curiosas de amistad, familias y tradiciones. ¿Cómo se conocieron? ¿Qué los motivó a formar un grupo? ¿Son amigos de toda la vida o conocidos que se volvieron cercanos con el tiempo?

«Nosotros llevamos ya dos años participando y la formamos casi de un día para otro. Empezamos a llamar a gente, algunos familiares, otros amigos, y la mayoría somos de Torrelavega, aunque también hay integrantes de Valencia», comenta Vicente, de la peña 'Engozkada'. «La pasamos muy bien siempre en las fiestas, y por eso decidimos formar la peña», relata con simpatía.

Un grupo de amigos posa en su 'campamento' instalado en el parque.

Algo parecido cuentan Teresa y Jorge, miembros de 'Con albarcas a lo loco': «Somos unas veinte personas y llevamos ya cuatro ediciones participando. La nuestra es una fusión de pequeños grupos. El primer año fue de prueba y después nos pusimos en serio». Por la tarde participarían en el certamen musical, una de las novedades de la competición en 2025: «Tenemos preparado un baile y una canción, y esperamos que salga todo bien para conseguir buena puntuación», señalaban sonrientes antes de volver a los preparativos.

Hay historias con anécdotas muy originales. «En nuestro caso somos todos amigos, y la peña nació gracias a que nuestros hijos jugaban en el mismo equipo de fútbol. El nombre salió porque el entrenador siempre les decía en los entrenamientos: '¡Venga, que no son monjitas!'». Y claro, así surgió 'Las Monjitas'. Por la mañana ya intercambiaban bromas mientras preparaban la comida.

La peña 'Me apunto a todo' también comparte una historia particular. «Somos cuatro parejas de amigos y llevamos dos años con la peña. Nos animamos un poco tarde, pero al final lo hicimos. Este año nos han encantado todas las actividades. Además, nuestros hijos tienen otra peña que se llama 'Hasta que se seque el bote'», comenta Magali Miera, mientras sonríe orgullosa de pertenecer a la agenda de fiestas.

Margot y Paula, de la peña 'Reinas de copas', también representan el espíritu de La Patrona a través de una cuadrilla: «Somos amigas de toda la vida y estamos en la liga desde la primera edición. Siempre somos las mismas, aunque a veces se nos une alguna integrante nueva. En total somos diez chicas. La mayoría somos de Torrelavega, aunque ya vivimos en diferentes ciudades, pero siempre nos reunimos aquí en las fiestas», explicaban ambas, ya con el delantal puesto.

Claro que no todo fue baile y comida: también hubo espacio para reflexionar sobre lo que se podría mejorar en la organización de ediciones siguientes. Por ejemplo, muchas peñas coincidieron en que el espacio empieza a quedarse pequeño en Miravalles. «Cada vez es más complicado encontrar un buen sitio, hoy nosotras lo conseguimos casi de milagro. Se nota que cada año crece el número de peñas y de participantes, así que sería bueno ampliar el recinto», sugieren de las chicas de 'Reinas de copas'.

No faltaron las sillas ni las mesas para disfrutar con comodidad.

Otra idea que comparten desde 'Resacón en la peña'. «Ahora mismo solo estamos tres cocinando porque el resto anda de resaca», dicen entre risas Andrea, Verónica y Sandra. «Somos un grupo grande de amigos, llevamos dos años y creemos que deberían ampliarse las áreas de reunión, porque cada año aparecen más grupos. También estaría bien dar más atención a actividades como la gincana».

La tarde culminó con conciertos, la animación de un DJ y el esperado concurso de música, en el que participaron muchas de las peñas presentes en el parque. Mientras los grupos de música afinaban sus instrumentos para dar un buen espectáculo, las peñas ya se habían convertido en una auténtica multitud, repartidas por todo el recinto. El bochorno no fue impedimento para que continuara la fiesta: abanico en mano, la gente se mantuvo animada y con ganas de apuntarse a todas las actividades.

Lo que marcó la jornada fue esa combinación de tradición y participación masiva, donde cada peña puso su sello. Algunas apostaron por la música, otras por la cocina y muchas por el simple hecho de compartir tiempo en grupo. Un año más, ninguna peña quiso quedarse atrás.

