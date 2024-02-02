Recetas de Martín Berasategui Lomo de ciervo con hongos e higos
¿Buscas un plato principal fácil y sencillo de hacer para las comidas familiares de los domingo? El chef Martín Berasategui nos enseña esta semana a preparar lomo de ciervo con hongos e higos.
Viernes, 02 de Febrero 2024
Tiempo de preparación: Más de 120 minutos para cuatro personas
Ingredientes
Marinado del lomo:
- 1 lomo de ciervo de 800 g
- 100 g de cebolla en tiras
- 40 g de champiñón laminado
- 50 g de zanahoria en rodajas
- 4 dientes de ajo enteros aplastados
- 100 ml de orujo
- 50 ml de AOVE
Salsa de ciervo:
- 2 kg de huesos y falda de ciervo en pedazos pequeños
- La verdura de la marinada
- 1 cucharadita de harina
- 200 ml de vino de Jerez
- 400 ml de vino tinto
- 2 l caldo de pollo
- 50 ml de AOVE
Hongos a la crema:
- 75 ml de nata
- 150 ml de caldo de pollo
- 6 alcachofas de conserva cocidas y partidas en cuartos
- 150 g de hongos en láminas salteados
- 1 sopera de perejil picado
- 1 sopera de limón
- 1 nuez de mantequilla
- Sal
Acabado:
- 1 sopera de AOVE
- 50 g de mantequilla
- 12 higos en almíbar
PREPARACIÓN
Del marinado: pon todos los ingredientes en un bol, impregna bien el lomo con los aderezos y cubre con film. Deja reposar 6 horas. Pasadas, escurre, seca y mantén la carne en la nevera. Reserva la marinada.
De la salsa: en una cazuela caliente con AOVE dora, de a poco, los huesos y la falda, y retíralos a un plato hasta terminar con todo. En ese mismo fondo sofríe la verdura de la marinada y pocha 15 min. hasta que pierda la humedad y reaflore la grasa. Incorpora el ciervo coloreado y la harina, remueve y déjalo 4 min. Añade el vinagre y hierve hasta que evapore. Vierte el vino, reduce casi a seco y echa el caldo. Hierve otros 25 min. Filtra el jugo con un colador y redúcelo a fuego suave hasta que parezca salsa. Rectifica de sal.
De los hongos: pon en un cazo la nata y el caldo y reduce a fuego bajo hasta que tome forma de salsa. Añade las alcachofas, los hongos y termina con la mantequilla, el perejil, el zumo y un punto de sal.
Paso final
En una sartén caliente con una pizca de AOVE y la mantequilla soasa a fuego suave el lomo, regándolo con la grasa por su panza. Busca que la mantequilla espume y el fondo graso burbujee. Cocina la carne al punto que desees. Escúrrela y déjala reposar 5 minutos antes de trincharla en escalopes. Guarnece con el guiso de alcachofas y hongos y la salsa, en la que habrás metido los higos partidos en dos.
