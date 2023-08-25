La cocina fácil de Martín Berasategui Sopa de pochas y 'foie gras'
El chef Martín Berasategui nos enseña esta semana un entrante muy especial y perfecto para completar tu menú semanal: Sopa de pochas y 'foie gras'.
Tiempo de preparación: 80 minutos para cuatro personas
Ingredientes
Sopa de pochas:
- 1 kg de pochas en conserva
- 1 l de caldo de pollo
- 200 g de mantequilla
- 200 ml de nata
- Sal y pimienta
Crema de pochas, tocineta y cebolleta:
- 2 cebolletas picadas
- 2 dientes de ajo picados
- 200 g de tocineta ibérica ahumada
- 300 g de pochas escurridas
Además:
- 1 trozo generoso de foie gras mi-cuit de pato
PREPARACIÓN
De la sopa: puedes arrancar también esta receta con un guiso de alubias blancas tradicionales, guisadas viudas. Escurre las alubias, pero caliéntalas antes, y mételas en una batidora americana con el caldo caliente, la mantequilla y la nata y acciona la máxima potencia. Pasa la sopa por un tamiz o colador fino y rectifica el sazonamiento, pimentando. Reserva.
De la cama: en un puchero sofríe las cebolletas y el ajo con una pizca de aceite y sal a fuego suave y hasta que la verdura quede transparente (20 minutos). Corta la tocineta en lardones o en bastones estrechos y anchos. Sumérgelos en agua y arrímalos a fuego suave. Según hierva, escúrrelos y añádelos al sofrito de cebollas, dando unas vueltas. Por último, añade las pochas escurridas y caliéntalas con suavidad, sin que se rompan los granos; justo que les entre el calor.
ACABADO
Corta el foie gras en lonchas gruesas y colócalo en el fondo de un plato hondo sobre una base de cama de pochas, pimentando con generosidad. Vierte la sopa de pochas alrededor, bien caliente. Listo.
TRUCO
Esta sopa se puede hacer con cualquier otra legumbre: garbanzos, alubias rojas o lentejas. Las 'pochas' son alubias blancas tiernas que se recolectan a comienzo del verano.
