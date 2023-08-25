Tiempo de preparación: 80 minutos para cuatro personas

Ingredientes Sopa de pochas: 1 kg de pochas en conserva

1 l de caldo de pollo

200 g de mantequilla

200 ml de nata

Sal y pimienta

Crema de pochas, tocineta y cebolleta: 2 cebolletas picadas

2 dientes de ajo picados

200 g de tocineta ibérica ahumada

300 g de pochas escurridas

Además: 1 trozo generoso de foie gras mi-cuit de pato

PREPARACIÓN

De la sopa: puedes arrancar también esta receta con un guiso de alubias blancas tradicionales, guisadas viudas. Escurre las alubias, pero caliéntalas antes, y mételas en una batidora americana con el caldo caliente, la mantequilla y la nata y acciona la máxima potencia. Pasa la sopa por un tamiz o colador fino y rectifica el sazonamiento, pimentando. Reserva.

De la cama: en un puchero sofríe las cebolletas y el ajo con una pizca de aceite y sal a fuego suave y hasta que la verdura quede transparente (20 minutos). Corta la tocineta en lardones o en bastones estrechos y anchos. Sumérgelos en agua y arrímalos a fuego suave. Según hierva, escúrrelos y añádelos al sofrito de cebollas, dando unas vueltas. Por último, añade las pochas escurridas y caliéntalas con suavidad, sin que se rompan los granos; justo que les entre el calor.

ACABADO

Corta el foie gras en lonchas gruesas y colócalo en el fondo de un plato hondo sobre una base de cama de pochas, pimentando con generosidad. Vierte la sopa de pochas alrededor, bien caliente. Listo.