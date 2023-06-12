El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
XLSemanal

La cocina fácil de Martín Berasategui Bizcochitos cremosos de chocolate

El chef Martín Berasategui nos enseña esta semana cómo preparar un postre delicioso y para chuparse los dedos: bizcochitos cremosos de chocolate.

Foto: Garikoitz Diaz Mugica

Por Martín Berasategui

Viernes, 09 de Junio 2023

Tiempo de lectura: 1 min

Tiempo de preparación: 60 minutos para cuatro personas

Ingredientes:

  • 150 g de chocolate negro al 70 por ciento
  • 160 g de mantequilla
  • 150 g de huevos
  • 125 g de azúcar
  • 90 g de harina
  • 10 monedas o pastillas u onzas de chocolate

PREPARACIÓN

Fundimos, antes que nada, el chocolate y la mantequilla a 45 grados en un baño maría. Paralelamente, batimos los huevos junto con el azúcar hasta que la mezcla quede bien cremosa. Incorporamos entonces el chocolate y la mantequilla ya fundidos dentro de esta mezcla de los huevos batidos con el azúcar, removiendo bien, ayudándonos mejor, si podemos, con una lengua de goma. Agregamos entonces la harina tamizada en tres tandas, incorporándola con movimientos envolventes.

ACABADO Y PRESENTACIÓN

Encamisamos después con papel de cocina sulfurizado o untando con mantequilla y espolvoreando con harina unos moldes circulares de 5 centímetros de diámetro y 4,5 centímetros de altura. Con la ayuda de una cuchara colocamos en cada uno de los moldes encamisados 40 gramos, aproximada-mente, de masa, insertando a la vez una onza de chocolate negro en la mitad y cubriéndola posteriormente con otros 20 gramos más de masa. Horneamos, por último, los bizcochitos en el horno a 180 grados durante un tiempo que oscile entre unos 15 y unos 20 minutos, aproximadamente.

TRUCO

En vez de una onza de chocolate, podemos meter en el interior del bizcocho, antes de hornear, una fruta: una fresa, un gajo de melocotón o un par de frambuesas.

LO MÁS VISTO DE
MÁS DE XLSEMANAL
LO MÁS VISTO DE
Lo último en Zenda
Astérix viaja al fin del Imperio

Astérix viaja al fin del Imperio

En otros medios
Un maquillador cuenta cómo elegir el maquillaje según tu subtono de piel y acertar seguro | Mujerhoy

Un maquillador cuenta cómo elegir el maquillaje según tu subtono de piel y acertar seguro | Mujerhoy
Ni velas, ni plantas, ni sprays antimosquitos: el método japonés del Katori Senko es el mejor repelente natural que existe | Mujerhoy

Ni velas, ni plantas, ni sprays antimosquitos: el método japonés del Katori Senko es el mejor repelente ...
La vida de la duquesa de Medinaceli en Nueva York: discreción absoluta, trabajo de alto nivel y encuentro con Leonor | Mujerhoy

La vida de la duquesa de Medinaceli en Nueva York: discreción absoluta, trabajo de alto nivel y ...
En 22 segundos
xl semanal revista
Taller De Editores © 2021