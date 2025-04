«Tuve un desgarro vaginal. Sé que lo hizo él»

Noviembre de 2020, poco después de las seis de la tarde en una comisaría de Policía del sur de Francia. Caroline Darian, una mujer pequeña de ojos oscuros, mira una fotografía. «¿Se reconoce?», le pregunta un oficial. La mujer que aparece en la imagen está acostada en posición fetal y viste ropa interior beis. Su trasero aparece en primer plano. Caroline nunca ha visto esa ropa interior y niega ser la mujer de la foto. Le muestran una segunda imagen. «¿No tiene usted un lunar parecido en la mejilla derecha?», pregunta el policía. Una sensación de hormigueo comienza a recorrer el cuerpo de Darian y se desploma. Las fotografías fueron encontradas en la casa de su padre, Dominique Pelicot. Horas antes, Darian había descubierto que su padre llevaba drogando y violando a su madre durante años y que la había ofrecido para que abusaran de ella a al menos 72 hombres. Más tarde se encontraron fotografías de la cuñada de Darian desnuda y un fotomontaje: la cabeza de Darian sobre un cuerpo desnudo, junto a una foto de su madre bajo el apunte: «Mi puta y su hija».

Pelicot y otros 50 hombres fueron condenados en diciembre en Aviñón a penas de entre tres y veinte años de prisión. Más de cuatro años después del arresto de Pelicot, Darian está sentada en un hotel. Frente a ella, un café y un vapeador. Darian ha escrito un libro en este tiempo, Y nunca más te llamaré papá, y ha fundado una asociación para ayudar a las mujeres víctimas de subyugación química: M'Endors Pas ('No Me Duermas'). Caroline Darian acusa ahora a su padre de haber abusado de ella durante diez años y de haberla dejado inconsciente antes con medicamentos. La denuncia fue presentada el mes pasado ante la Fiscalía de Versalles.

Alta tensión. Caroline Darian junto con su madre, a quien apoyó en todo momento durante el juicio contra su padre. Ahora están distanciadas.

XLSemanal. El veredicto contra su padre fue hace cuatro meses. ¿Qué siente al recordar el juicio?

Caroline Darian. Furia. Decepción. El sentimiento de no haber sido tratada justamente. El caso se resolvió en apenas cuatro meses, con 51 acusados. Sentí que el tribunal no se esforzó lo suficiente para descubrir la verdad. A Dominique se le permitió evadirse y esconderse detrás de mentiras. Lo peor para mí fue escuchar cómo él seguía diciendo que mi madre era el amor de su vida. Cuando haces algo así, no hay amor. También estoy decepcionada con mi abogado; no se esforzó lo suficiente para que Dominique hablara sobre lo que me hicieron a mí.

«Puede que mi madre haya logrado pasar página con el divorcio, pero los hijos no podemos divorciarnos»

XL. Dice que su padre la drogó y abusó de usted. Pero solo se lo acusó de tomar las fotografías sin permiso.

C.D. Y él incluso hasta negó eso ante el tribunal. Durante la investigación hizo diversas declaraciones sobre este asunto. Por ejemplo, afirmó que solo tomó mi foto porque uno de los hombres lo estaba chantajeando. En otra ocasión dijo que no sabía de qué fotos se estaba hablando, que no se acordaba. Al final se mantuvo firme en la versión de que nunca tomó las fotografías. Entonces, me pregunto ¿quién las hizo? ¿Quién entró en mi dormitorio?

La farsa. Gisèle y Dominique Pelicot cuando todavía eran un feliz matrimonio y ella hablaba de él como «el mejor marido imaginable», obviamente, sin poder imaginar ella lo que él hacía.

XL. Cuando su padre negó haber tomado las fotografías ante el tribunal, usted gritó: «Estás mintiendo, estás mintiendo. Estás solo con tus mentiras. Morirás solo con tus mentiras. No tienes conciencia».

C.D. Durante el proceso, un torbellino de emociones se desató en mi interior. Pero ahora la ira se ha convertido en determinación. Estoy decidida a luchar hasta el final porque sé que mi padre me drogó y abusó de mí. Puede que mi madre haya logrado pasar página con el divorcio. Pero nosotros, los hijos, no podemos divorciarnos de él. Él siempre será nuestro... El hombre que nos crio, el hombre en quien confiamos durante décadas. Creía que lo conocía.

Sophie Narme, posible víctima de Dominique Pelicot. Dominique Pelicot: ¿también asesino? El caso de Gisèle Pelicot ha permitido a la Policía francesa reabrir la investigación de un asesinato y tres agresiones sexuales que permanecían sin resolver y que se remontan a los años noventa. Estas nuevas investigaciones han sido impulsadas por similitudes en el modus operandi y nuevas pruebas que vincularían a Pelicot. De confirmarse su autoría, demostrarían que su exmujer no fue su primera... Leer más El caso de Gisèle Pelicot ha permitido a la Policía francesa reabrir la investigación de un asesinato y tres agresiones sexuales que permanecían sin resolver y que se remontan a los años noventa. Estas nuevas investigaciones han sido impulsadas por similitudes en el modus operandi y nuevas pruebas que vincularían a Pelicot. De confirmarse su autoría, demostrarían que su exmujer no fue su primera víctima. Durante el pasado mes de diciembre, la Policía interrogó a Dominique tras comprobar que su ADN coincidía con la prueba de un antiguo caso: el de una joven de 19 años a la que intentaron violar en 1999 durante una visita inmobiliaria en el suburbio parisino de Villeparisis. El ADN de la mancha de sangre que recogieron del zapato de la víctima coincidía con el de Pelicot. Este hallazgo llevó a los investigadores a establecer una conexión con otro caso sin resolver aún más antiguo: el asesinato de Sophie Narme, de 23 años, en París en 1991. Sophie era una agente inmobiliaria que fue violada, atada, estrangulada y apuñalada. Aunque Pelicot niega su implicación, su perfil coincide con el del asesino, y la investigación ha sido reactivada por la unidad de casos sin resolver de Nanterre. Las similitudes entre los dos casos son muchas: las dos víctimas eran agentes inmobiliarias, a las dos las agredieron con un cúter, las ataron, las drogaron con éter y las desnudaron por la parte inferior del cuerpo. Además, en ambas escenas del crimen se hallaron sus zapatos colocados de manera ordenada dentro de la habitación. Durante el juicio contra Pelicot también trascendió que en 2004 fue detenido por primera vez por grabar por debajo de la falda a varias mujeres en un centro comercial de París utilizando una cámara oculta en un bolígrafo, pero lo dejaron libre con una multa. Volvieron a pillarlo grabando en 2020, en un supermercado, pero en esta ocasión las víctimas presentaron denuncia, lo que permitió a la Policía llevar a cabo una investigación. La búsqueda de vínculos potenciales con otros crímenes también ha llevado a la Policía a investigar a Pelicot por la agresión a otra agente inmobiliaria de 60 años en la región parisiense de Chelles en 2004. En este caso, su retrato coincide con la descripción que hizo la víctima, agredida por un individuo que entró en su local e intentó drogarla con éter. Sin embargo, un transeúnte que presenció la escena golpeó el escaparate, lo que hizo huir al agresor. Leer menos

XL. El mes pasado denunció a su padre por intento y consumación de violación y por consumo de estupefacientes. ¿Por qué ha decidido hacerlo ahora?

C.D. En el proceso de Aviñón no me dieron la posibilidad de personarme como víctima. Yo era una víctima invisible. Mis fotos ni siquiera fueron mostradas, a diferencia de los vídeos que tomó Dominique de los actos cometidos contra mi madre. En realidad, se trató únicamente del proceso de Gisèle contra sus agresores y su marido. Nosotros, su familia, no fuimos tomados en consideración.

«En 2019 me descubrieron un pequeño desgarro en mi zona genital. El médico dijo que era por el estrés. Ahora sé que lo hizo Dominique»

XL. Solo estuvieron presentes en el juicio unos días.

C.D. Sí, después volvimos a nuestra vida familiar y profesional. Y como nuestros abogados no nos mantuvieron informados, mis hermanos y yo nos sentimos marginados. Tampoco podíamos esperar que nos informara nuestra madre. Por supuesto, todo esto era demasiado para ella, pero no era solo su proceso. Todos fuimos codemandantes, fuimos víctimas. El acusado era nuestro padre. Creo que mucha gente no entendió eso. Cuando me di cuenta de que con el juicio no obtendría ninguna respuesta, decidí presentar la denuncia. Por respeto a mi madre, no quise iniciarla durante la vista. Por eso esperé.

Una familia devastada. Los tres hijos de Dominique Pelicot en una sesión durante el juicio contra su padre. A la derecha de su madre, Gisèle, están Caroline y Florian. A su izquierda, su hijo mayor, David, y su esposa, de la que Pelicot también guardaba fotos.

XL. Pero no tiene ninguna prueba clara, a diferencia de su madre, de que su padre abusara de usted.

C.D. Creo que hay muchas más fotografías mías en los discos de Dominique. Quizá incluso aparezcan pruebas. Espero que mi denuncia haga que vuelvan a registrar sus dispositivos. Se encontraron más de cien fotografías de mi cuñada desnuda, que Dominique había tomado en secreto. ¿Y solo dos fotos mías? No puedo creerlo. No creo que los investigadores hicieran todo lo que podían haber hecho por mi caso.

XL. ¿Por qué está tan segura de que su padre abusó de usted?

C.D. En las imágenes no se ve a una joven durmiendo tranquilamente en su cama. Es una chica inerte, entumecida. Además, me sometí a una intervención quirúrgica en 2019 durante la cual se descubrió un pequeño desgarro en mi zona genital. El médico dijo que la causa era el estrés. Pero ahora que sé lo que hizo Dominique, creo que él podría ser el responsable. Y no, no tengo recuerdos de lo que pasó, pero mi madre tampoco.

«Mi padre dijo en el juicio que solo tenía fotos mías y no de mis hermanos porque no le atraen los hombres...¡Si eso no es una confesión...!

XL. ¿Qué pasa si su denuncia no tiene éxito y no se inicia una acción legal?

C.D. Incluso si eso pasara, seguiré creyendo firmemente que soy la víctima de Dominique. Entonces seré una de las muchas víctimas invisibles en casos de abuso sexual.

XL. ¿Cómo es su relación con su madre hoy en día?

C.D. Cada una sigue su propio camino y trata de reconstruirse.

XL. ¿Cómo están sus dos hermanos?

C.D. Estamos hermanados. Lo sucedido nos ha acercado aún más, aunque nuestra relación ya era cercana antes. Simplemente nos apoyamos. Mi madre vive lejos de nosotros. Ella está centrada en sí misma.

XL. ¿Sigue en contacto con ella?

C.D. Apenas. Ella prefiere el silencio y la discreción.

XL. A su madre le preguntaron en el tribunal si creía que usted también había sido drogada y que habían abusado de usted. Al principio del juicio dijo que no lo descartaba y al final que prefería no contestar. ¿Cómo vivió esa situación?

C.D. Fue brutal. Mi madre me dejó a mí, su hija, sola. Eso fue muy duro porque pensé que éramos una unidad.

XL. ¿Ella no la cree?

C.D. No sé si no me cree o simplemente es que no puede creerme. Creo que esto es demasiado para ella. Demasiadas emociones.

XL. Ante el tribunal, Dominique Pelicot se presentó como un padre y abuelo amoroso. ¿Cómo cree que él la ve en realidad a usted?

C.D. No me siento capaz de responder a esa pregunta. Pensé que estaba orgulloso de sus hijos. Pero también pensaba que amaba inmensamente a mi madre.

XL. ¿Cree que su padre la amaba?

C.D. Creo que, en general, nunca nos amó a nosotros, los niños. Pero menos a mí, teniendo en cuenta lo que fue capaz de hacerme.

XL. Su abogado le preguntó a su padre por qué solo tenía fotos suyas y no de sus hijos en su ordenador. Él respondió: «Porque no me atraen los hombres».

C.D. Si eso no es una confesión… Y de nuevo me pregunto por qué nadie dijo nada más: «Espere, señor Pelicot, ¿eso significa que se sentía atraído por su hija?». Ni mi abogado ni el juez ni el fiscal. Ninguno dijo nada.

XL. Ahora usted tiene nueva abogada. Su letrada es la misma que representa a otras dos mujeres que pueden haber sido víctimas de Dominique Pelicot: en 1991 presuntamente violó y mató a Sophie Narme, que entonces tenía 23 años; y en 1999 presuntamente intentó violar a Marion, de 19 años. En el caso de Marion, se encontró ADN que coincidía con el de su padre. En el caso de Sophie Narme, el modus operandi coincide. La investigación contra su padre todavía sigue en curso. ¿Cree usted que es un asesino?

C.D. Quizás tenga un impulso asesino. Solo hay que ver la violencia que ejerció sobre mi madre. Las escenas de intento de violación que describe Marion también son violentas. Él le puso un cúter en la garganta. Dominique declaró al juez de instrucción que se detuvo a tiempo antes de que se produjera la violación porque pensó en su hija, en mí. Yo tenía la misma edad que Marion por aquel entonces. [Caroline llora por única vez durante la conversación]. Creo que ella solo salió 'bien parada' de aquello porque pudo escapar.

XL. ¿Es una coincidencia que usted eligiera a la misma abogada?

C.D. No. Se trata de enviar un mensaje a Dominique, de mostrarle claramente que estoy del lado de las víctimas. Y que lo sé. Que sé lo que hizo y que no tengo ninguna duda de que hubo más víctimas que estas dos mujeres.

XL. Antes, al hablar de su padre, usted usaba la palabra 'progenitor'. Ahora solo se refiere a él como Dominique. ¿Quiere marcar distancias?

C.D. Absolutamente. Mi padre está muerto. Si es que alguna vez existió.

XL. ¿Hay algo que espere de él?

C.D. No tengo nada más que esperar de este individuo. Solo que permanezca encerrado para siempre.

Rabia y dolor El libro Y dejé de llamarte papá, editado por Seix Barral, recoge el testimonio de la hija de Pelicot.

