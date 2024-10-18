XLSemanal. Esta película-documental cuenta cómo, en 2021, se gestó la canción Patria y vida, dando la vuelta al lema «Patria o muerte, ¡venceremos!», acuñado en 1960 por Fidel Castro.

Yotuel Romero. Patria y vida inyectó de vida a una nación entera; pero, sobre todo, logró sepultar ese «Patria o muerte» egocéntrico y sectario que solo ofrecía un «o tú o yo», para decirles a los cubanos que podemos ser «tú y yo».

«Solo sé que Cuba siente a España muy cerca y que una madre no abandona a su hijo»

XL. El 11 de julio de 2021, el pueblo cubano salió a la calle y el mundo escuchó la canción. El sueño de libertad parecía real...

Y.R. El sueño se hizo realidad y la música movió montañas: ese día cambiamos la historia, se sintió que la fuerza de un pueblo unido es imbatible. Pero la dictadura secuestró a Cuba con represión y terror, y volvió a doblegarlos.

XL. Entonces, esa fuerza no es imbatible.

Y.R. Sí lo es, pero somos un pueblo abandonado por la opinión mundial, que es lo que muestra esta película. Pero el cubano sabe que se liberará, aunque nos gustaría sentir esa mano en la espalda que nos dijera: «Estamos con ustedes».

XL. De poco sirven las palmadas. Europa se las da a Ucrania, pero le compra gas y en rublos a Rusia. Nos escandalizan los más de 1150 presos políticos en Cuba (casi 40 son menores de edad), pero vamos de vacaciones a su isla…

Y.R. Todo eso me duele mucho, pero soy músico, no político, y me es muy difícil hablar de cosas que intento entender pese a que no lo logro. Solo sé que Cuba siente a España muy cerca y que una madre no abandona a su hijo. Y yo ahora soy su altavoz. La mayoría de los cubanos son descendientes de españoles y…

XL. Se está metiendo en el charco de la 'madre patria'... La conquista de América y los perdones exigidos están despertando mucha controversia…

Y.R. [Ríe]. Imagínate si sacan ahora los árabes que España fue musulmana ocho siglos, ¡la que se puede montar! ¡Jajaja!

XL. No lo descarte, que todo es posible.

Y.R. ¿Qué tal si solucionamos el presente para poder mirar al futuro? A mí me gusta hablar de la 'madre patria' porque siento España como una salvación para mí y para muchos emigrantes cubanos, venezolanos, argentinos… porque nos ha abierto las puertas y nos sigue dando cobijo. Yo estoy agradecido por todas las facilidades que me ha dado.

XL. Volvamos a la película, ¿no teme que su éxito provoque mayores torturas a sus compañeros en la cárcel (como los artistas Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero)?

Y.R. La represión y las torturas que ellos sufren son constantes, haya canción o no; no depende de que nosotros hablemos más o menos.