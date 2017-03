Óscar Fernández dice que estar lesionado le ha servido para limpiar la cabeza

Santander, 1 mar (EFE).- El jugador del Racing de Santander Óscar Fernández ha reconocido hoy que aunque ningún jugador quiere estar lesionado, a él le ha venido "bien" el parón de casi cuatro meses por su lesión en el hombro porque le ha "limpiado la cabeza".

El futbolista cántabro, que volvió a la titularidad la pasada jornada por primera vez tras su lesión, se ha mostrado en rueda de prensa "muy contento" tanto por el resultado del encuentro ante el Osasuna B (4-1) como por sus sensaciones.

"Físicamente me encontré muy bien, pensé que me iba a cansar más, pero acabé bien los 65 minutos que jugué", ha afirmado Óscar Fernández, que también ha señalado que se encontró "cómodo" jugando en banda izquierda a pesar de no ser su posición habitual.

De cara al futuro, y los tres importantes encuentros que le esperan al Racing de manera consecutiva ante Tudelano, Ponferradina y Cultural Leonesa, Óscar Fernández ha indicado que son "tres equipos muy potentes" pero que los puntos son iguales ante cualquier rival, por lo que deben "tomárselos como un partido más".