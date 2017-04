Una bandada de buitres mata a un ternero en Villanueva

Al ganadero cántabro Ignacio Torres todavía le tiemblan las piernas. No todos los días te atacan "veinte buitres". Y eso que contó 180 en el aire. Ha sido más que un susto (no ha resultado herido) porque los carroñeros devoraron a un ternero recién nacido al que además "arrastraron 20 metros para arrancarle los órganos" en una finca de ganado de Villanueva de Villaescusa, en el alto de Vallanares.

Fue la propietaria de la finca la que dio aviso "pitando y gritando" a Torres y su familia de que "los bichos" estaban atacando al ganado. "Cogí el coche y me presenté allí y cuando llegué y me bajé del vehículo vinieron a por mí como descosidos". El ganadero, que también se confiesa cazador, explica que no es habitual que los buitres ataquen a las personas.

"El olor era impresionante. A carroña pura". Lo peor de todo, dice el ganadero cántabro, es que una bandada de "200 buitres como en este caso pueden llegar a matar a una persona porque las casas del pueblo están a 80 metros".

Agentes de la Guardia Civil y personal de Montes se han acercado hasta Villanueva para formular el correspondiente peritaje.