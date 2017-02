'Trainspotting 2': crónica de unos fracasados 20 años después

A Danny Boyle le gustaría que dentro de cinco años alguien viera sus dos 'Trainspotting', la primera y la segunda parte, y les encontrase «un valor y un sentido». «Me encantaría que la segunda parte tuviera el impacto de la primera. A veces, el riesgo de una secuela es que no haya una razón para hacerla. Pero en esta ocasión sí la hay. Existe un deseo emocional de contar qué les ha ocurrido a los personajes», explica Boyle durante la presentación en Madrid de 'Trainspotting 2', que se estrena este viernes en España. Boyle vuelve a apoyarse en una novela de Irvine Welsh, esta vez, 'Porno', publicada en España por Anagrama.

Han pasado 20 años desde aquella película que sacudió no solo los cimientos de la sociedad británica, sino que puso en cuestión el consumismo como forma de vida para los jóvenes, un sistema que más tarde cayó. «Elige la vida. Elige un trabajo. Elige una familia. Elige una televisión jodidamente grande. Elige lavadoras, coches, compact-discs...». Los personajes, unos yonquis sin oficio ni beneficio, se reían de aquel mandamiento capitalista. «Se convirtió en una frase icónica que podías ver en camisetas o posters, estaba por todas partes. Queríamos recuperarla para esta película, pero no era fácil de actualizar», relata Boyle. Y al final, el lema se ha convertido en: «Elige Facebook. Elige Twitter. Elige Instagram». «Esta vez no se ríen de lo que dicen, no se ríen de las redes sociales. Se sienten desencantados y fracasados y buscan de alguna manera la redención», relata el director.

El peso de la película vuelve a recaer en Ewan McGregor ('Renton'), que regresa a Escocia después de haberse fugado con el dinero que le timó a sus amigos al final de la primera parte. Sobre su reencuentro con Ewen Bremner (Spud), Jonny Lee Miller('Sick Boy') y Robert Carlyle ('Franco') gira la trama de la película. «Renton es un hombre que está ido y que quiere recuperar el sentido de su vida», añade el director. Pero se topa con un Edimburgo 'prebrexit' lleno de sexo y droga que o no quiere cambiar o no lo acepta como miembro. «Hay gente que quiere volver a un Reino Unido que ya no existe. El mundo va a avanzar sin nosotros», culmina Boyle.