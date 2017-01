La sede de la Biblioteca Central rendirá homenaje a las víctimas del franquismo

"Queridos" políticos, de lo que se trata, es de no sentir orgullo por etapas históricas nefastas, de aquí que yo, vea bien que se retire lo que ensalza la guerra.

Yo quiero defensores acérrimos de mis golpes de estado cuando no acepte unas elecciones como los que hay por aquí con las del 36.

No me parece bien, k se dedique un monumento a las víctimas de un sector de la guerra Civil y a las otras no. Tanto mataron unos como otros. ¿Dónde está la Ley de memoria histórica? Dejemos de hacer diferencias.