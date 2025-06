El PRC resucita la tasa turística en Suances y la Consejería se niega a crearla

La última vez que se habló de la posibilidad de crear una tasa turística en Cantabria fue el pasado mes de octubre. El PSOE, que ... comenzó la legislatura haciendo bandera de un modelo turístico más sostenible y que ponga límites al descontrol, llevó el asunto al Parlamento regional para exigir al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) que cree el marco legal necesario. Una norma para que los municipios que lo deseen puedan aplicar este gravamen, pensado para apoyar el mantenimiento de los servicios municipales, que se ven tensionados y tienen que hacer un sobreesfuerzo económico por la llegada de visitantes durante la temporada alta.

PP y Vox votaron en contra y el PRC, que entendía que los problemas del sector en materia regulatoria tenían más que ver con el retraso en la aprobación de los decretos de pisos turísticos y de autocaravanas y con la necesidad de aumentar la labor inspectora, se abstuvo. Como además la Consejería de Turismo, que es quien debe desarrollar una norma que regule esta tasa para que la apliquen los municipios que deseen hacer uso de ella, no estaba por la labor de mover su posición, ahí se cerró el debate.

Hasta ayer. Ya no en el Parlamento de Cantabria, sino en el pleno del Ayuntamiento de Suances. Y no a iniciativa de los socialistas, sino del grupo municipal del PRC. La formación explica que se trata de una iniciativa «aislada» de su portavoz, Sergio Casanova. Que no responde a una estrategia autonómica y que, por tanto, no va a repetir iniciativas similares en otros municipios. Entre otras cosas, porque los de Miguel Ángel Revilla aún no han fijado una posición al respecto de la tasa turística.

Con este escenario y vistos los antecedentes, lo previsible parecía que Suances se hubiera convertido ayer en el primer municipio en pedir oficialmente la creación de la tasa turística, pero no fue así. El PSOE rebajó un punto la posición que venía mostrando a nivel autonómico y optó por la abstención durante la votación de este punto en el pleno de Suances. El alcalde, el socialista Andrés Ruiz Moya, señala que no está en contra de esta figura, sino que el movimiento es precipitado. «Quizás en un futuro...», apunta el regidor, que entiende que Suances necesita más tiempo para analizar sus consecuencias y un debate profundo con vecinos, comerciantes y hosteleros. Y sobre todo, Ruiz Moya defiende que el primero que debe dar un paso adelante es el Gobierno de Cantabria. Preguntado por este asunto, desde la Consejería de Turismo se mantienen en su negativa.

Según la moción del PRC de Suances, la iniciativa buscaba «establecer una contribución económica simbólica de los visitantes para mejorar el equilibrio entre turismo y calidad de vida de los vecinos». «Los suancinos sufragan con sus impuestos unos servicios que en temporada alta se ven tensionados por la afluencia turística, mientras los beneficios son mayoritariamente privados», defendió Casanova, que ayer puso sobre la mesa implantar una tarifa plana de 6 euros por semana y persona que se aloje en un establecimiento y destinar lo recaudado a mejoras medioambientales, culturales y de servicios públicos.

Cambio de postura El PRC se abstuvo en el Parlamento porque aún no tiene una postura fijada y el PSOE exigió a Buruaga que dé libertad a los municipios que la quieran

El grupo municipal del PP votó en contra. En este caso, sí fue consecuente con lo que defiende el partido a nivel regional, aunque también es verdad que los populares no tienen problemas en mantener la tasa turística en otros lugares, como Baleares. Su portavoz, Carlos Montes, cree que no tendría ningún tipo de ventaja: «No generaría un turismo de más calidad y desincentivaría la llegada de visitantes, máxime cuando los municipios y regiones limítrofes no cobran nada». «Si lo que se quiere es recaudar, que se reduzca el gasto superfluo. Ni tasa turística, ni más subidas de la plusvalía», concluye.