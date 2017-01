Los ciclistas proponen construir un carril-bici en General Dávila

Aun así es evidente que reforzar las corredores como General Dávila sería interesante. Siempre he pensado que esta calle, que es la más larga de Santander, es muy poco agradable para el peatón y ya no digamos para la bici. Por desgracia en esta ciudad es el coche lo que más importa.

Espero que "Cantabria ConBici" y demás usuarios de la bici (ocio, deporte, etc.), sean "valientes" y acepten pagar por el uso de sus vías, y la normalización y control de su vehículo: matrícula, pago del impuesto de circulación, seguro y carnet para circular por las vías públicasen bici. (Además del casco, etc.). Tal y como hacemos, y estamos obligados, el resto de propietarios y usuarios de vehículos. Por otro lado, sospecho que hay cosas mucho más importantes en el Ayuntamiento que el hacer carriles bici para contentar a unos pocos.

Plantear que una bicicleta pague como un vehículo a motor es de chiste. Lo primero porque son vehículos que no contaminan, que no generan desgaste en las vías y que son un transporte sostenible.

No es mala idea en el sentido de que así se continúa con la inversión pública, es decir, ¿qué hacemos con las constructoras mientras se resuelve el problema de PGOU? A ver si este año no nos van a invitar a la jornadas de caza del Santemar......

"No tenemos para pan y compramos cuadros"

La alcaldesa y los concejales, deberían tener más criterio. No se puede ceder de primeras a un grupo que se manifiesta frente al ayuntamiento, o que van por las calles con pitos y cortando el tráfico.

Yo camino dos horas a pie todos los días. Y suelo ir por el carril bici ¿porque?. Pues porque no pasa ninguna bicicleta.

Amsterdam no es Santander, aquí tenemos cuestas y no es tan sencillo andar en bici pero da envidia pasear por sus calles y no ver un solo coche, sin ruidos, sin humos...creo que hay que avanzar hacia ese modelo de ciudad... simplemente por que son ciudades habitables y las nuestras...