El MetroTUS ya tiene su chirigota El rabelista Chema Puente compone una canción «festiva» contra los transbordos 02:06 Javier Cotera VIOLETA SANTIAGO Santander Martes, 13 marzo 2018, 07:21

Al MetroTUS le ha crecido ya una chirigota. Escrita en clave de humor, la breve canción saltó este fin de semana por los móviles de media ciudad, ya que hay asociaciones de vecinos de algunos barrios que la están utilizando para llamar a la manifestación convocada para el próximo viernes contra el nuevo sistema de transporte público. Su autor es Chema Puente, creador (también) del conocido como himno oficioso de Santander, la popularísima ‘Santander la marinera’. Puente dijo ayer a este periódico que no quiere «protagonismos» y que no ha pretendido «ofender a nadie». «Sólo he querido cantar» sobre algo que «hay que arreglar».

Esta no es la primera vez que el conocido rabelista compone una pieza bien pegada a la realidad de su ciudad. Ya lo hizo hace un tiempo con la construcción de la senda costera, que afecta a Cueto, su pueblo. En su nueva composición, compara con ironía a Santander con Madrid, Buenos Aires, Londres y Nueva York para remarcar que los santanderinos no necesitan «transbordador» para ir «a la Plaza la Esperanza o a comprar unos zapatos».

«No tiene sentido crear una barrera entre los barrios y Santander y así lo he contado»

La chirigota dura dos minutos y el estribillo viene subrayado por la voz de Luis Mari, uno de sus colaboradores habituales. Puente señaló que está inventada «en tono festivo» para rechazar el «problema» que se le ha creado a la gente del extrarradio con lo que él llama transbordador y el Ayuntamiento denominó intercambiador al desarrollar el proyecto que tanto rechazo vecinal ha generado. «Creo que no tiene sentido crear una barrera entre los barrios y Santander y lo he contado como yo lo hago». El compositor tiene previsto acudir a la manifestación convocada contra el MetroTUS para dentro de tres días por la Fecav (Federación de Asociaciones de Vecinos) y la plataforma ‘Transporte Santander’.

«Contribuyo con lo que sé»

Ahora bien, ni quiere ni busca ponerse bajo los focos. «Yo he contribuido con lo que sé hacer» que es «una música y una letra», pero «son los afectados los que tienen que llevar la carga» de la reclamación al Ayuntamiento para que solucione «el tema del transbordo».

El folclorista contó que nadie le encargó la canción, que le salió «como salen estas historias», de forma espontánea, para hablar de algo que está pasando en el entorno. «Soy un cantante popular y se me ocurren estas cosas», remarcó. Si por algo se caracteriza Puente es por cantar a lo cercano, como los trovadores de antes. En este caso, le inspiró lo «difícil que es de entender» el cambio a que se enfrentan los usuarios del TUS. «Yo he cogido el autobús toda la vida. De Cueto a Santander, por cierto, el recorrido es algo extraordinario», dijo en referencia a la parte de litoral de la ciudad por la que se circula.

Cuetano de pro y muy comprometido con su barrio, el rabelista es actualmente miembro de la junta directiva de la Asociación de Vecinos de Cueto –muy crítica con el Ayuntamiento– y participó en una de las últimas asambleas celebradas. Puente es el artífice del himno oficioso de la capital (‘Santander la marinera’), una canción muy querida y muy cantada en el municipio y que incluso se utiliza en infinidad de ocasiones para abrir o cerrar actos, sean o no sean oficiales. Incluso, ha sido solicitada por el Consistorio para eventos propios porque es todo un homenaje a la ciudad. Ayer por la mañana, el autor de la copla desconocía cómo ha caído esta en el seno del Ayuntamiento. «No me han llamado», apuntó.