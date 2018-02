Mismos viajes, distintos tiempos

De la consulta de los planos el miércoles –aún con las frecuencias y las rutas tradicionales– a las preguntas a los conductores del jueves. En los mismos puntos de partida y destino pero, en algunos casos, en itinerarios distintos. Dos periodistas de este periódico pasaron dos mañanas de autobús en autobús. La de la jornada previa, el miércoles, y la del estreno, el jueves. Seis viajes al azar (tres cada uno), entre las diez y la una y media, entre puntos de viajes reales para los usuarios. Aproximadamente, a la misma hora cada día y tomando como opción la más usual (por corta o por cómoda, o por ser la recomendada en la web del servicio de autobuses). Se trata de comparar, pero teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada día. Porque hay matices.

De Cueto a Cuatro Caminos, del Barrio Pesquero a la parada de la zona del Casino o del Pctcan a La Magdalena. También del Rectorado de la Universidad de Cantabria al Ayuntamiento, de Monte a la Plaza de Italia o el trayecto que va de Valdecilla hacia el colegio Los Agustinos. En algunos casos, el viaje ha sido una repetición calcada, sólo con cambios por las circunstancias del tráfico. En otros incluyó transbordo o recorridos por paradas y calles distintas. Y siempre teniendo en cuenta que son viajes al azar en una franja horaria próxima en los dos días –a media mañana–.

Barrio Pesquero - Casino del Sardinero (Maremondo) Miércoles 20' - Jueves 15'

SIN METROTUS. El número 4 es el que completa el trayecto. El día antes del estreno de las nuevas rutas aún estaban pintando en los carriles reservados del centro y había coches parados haciendo operaciones de carga y descarga. Eso obliga al conductor a entrar y salir en el espacio exclusivo. Además, hay obras en Reina Victoria y circulación alternativa por un único carril. Tiene que esperar. Para en casi todas las paradas.

Tiempo: 20 minutos.

CON METROTUS. Es el mismo autobús y el mismo recorrido (cambia el horario). A diferencia del día anterior, no se encuentra ningún obstáculo por los carriles reservados en todo el centro de la ciudad. Ahí gana tiempo. Además, la obra de Reina Victoria (sin cortes) ya no le dificulta el paso ni le obliga a parar. No hay esperas. Hay poca circulación y lleva muy poca gente a bordo, por lo que no se detiene en alguna de las paradas.

Tiempo: 15 minutos.

Parque Tecnológico 1 - La Magdalena Miércoles 30' - Jueves 33'

SIN METROTUS. La línea 1 es la que comunica estos dos extremos de la ciudad, pasando por el centro. A estas horas del día el tráfico continúa siendo intenso, pero no impide el trayecto normal del bus, porque no hay obstáculos en los carriles reservados. El itinerario se agiliza en algún punto porque no es necesario detenerse en todas las paradas dado que no hay pasajeros que quieran bajar o subir.

Tiempo: 30 minutos

CON METROTUS. La línea 1, que es una de las que mantendrá su itinerario en este nuevo panorama del TUS, vuelve a ser la elección para realizar este recorrido. El día se presenta bien diferente, porque llueve y el tráfico complica la circulación por el centro de la ciudad. El mal tiempo propicia también que más gente opte por coger el bus. Y así se retrasa un itinerario que de no ser por los contratiempos permanece idéntico.

Tiempo: 33 minutos.

Castros, 83 (frente Rectorado) - Ayuntamiento Miércoles 20' - Jueves 19'

SIN METROTUS. El 7C1 es el autobús que cubre el trayecto. Los viajeros comentan sus temores por los cambios y van consultando los mapas. Las obras de asfaltado de Reina Victoria le obligan a ralentizar un poco la marcha porque hay circulación alternativa (del Casino a San Martín tarda cinco minutos). Ya por el centro, avanza muy rápido por el carril reservado, aunque debe sortear algún obstáculo.

Tiempo: 20 minutos

CON METROTUS. El día está lluvioso y fuera de la hora punta hay muy poco tráfico y muy poca gente por las calles fuera del centro. Mismo autobús (7C1) y mismo recorrido, pero pocos usuarios a bordo por lo que no se detiene en algunas paradas. Las obras del paseo de Reina Victoria no ralentizan la marcha del vehículo. Por el centro, el carril reservado para el autobús está totalmente despejado. Va ligero.

Tiempo: 19 minutos

Cueto (La Torre 1) - Cuatro Caminos Miércoles 27' - Jueves 24'

SIN METROTUS. El itinerario más corto invita a subir a la línea 6 hacia La Albericia. Así se llega hasta el complejo municipal Ruth Beitia, cabecera de línea. Allí se detiene 20 minutos. Por eso lo más lógico es hacer transbordo y tomar la línea 2 en la parada de El Alisal. Entre el pequeño paseo a la parada y la espera para el transbordo se invierten 5 minutos. Una vez hecho esto es fácil llegar al destino, Cuatro Caminos.

Tiempo: 27 minutos

CON METROTUS. La línea 6 ya no pasa por esta ubicación, por lo que lo más rentable es tomar la línea 9 en dirección al El Sardinero. La suerte quiere que haya un bus de la línea central esperando en el intercambiador y así no se pierde tiempo en el transbordo. Una vez en la línea central es fácil llegar a Cuatro Caminos. Y de no ser por el tráfico complicado por la lluvia, quizá se hubiera hecho en menos tiempo.

Tiempo: 24 minutos.

Monte (Calle Repuente 15) - Plaza de Italia Miércoles 30' - Jueves 20'

SIN METROTUS. La línea 20 es la primera en pasar por esta parada y realizar el itinerario hacia la parada de Los Agustinos a esta hora de la mañana. El bus se detiene en casi todas las paradas pero no hay complicaciones de otro tipo. Lo que sí retrasa mucho el trayecto es el transbordo de hasta 12 minutos en Los Agustinos para tomar la línea 1, que es la que puede completar el trayecto hasta la Plaza de Italia.

Tiempo: 30 minutos

CON METROTUS. Ahora es la línea 9 la primera en llegar a esta parada. Es la que comunica esta ubicación con el intercambiador de El Sardinero. Y afortunadamente no se detiene en todas las paradas porque apenas hay viajeros. Pero aquí el viaje gana tiempo sobre todo por la velocidad en el transbordo, que solo tarda dos minutos. Así nos subimos a la línea 2 y es fácil llegar a la Plaza de Italia, que es nuestro destino.

Tiempo: 20 minutos

Valdecilla - Los Agustinos Miércoles 25' - Jueves 17'

SIN METROTUS. El buscador de rutas de la web del TUS indica que la opción más usual es coger el 1 o el 2, que van por Reina Victoria. Para ir por el túnel de Puertochico en ese momento hay que hacer transbordo o ir andando a Cuatro Caminos. El 2 llega primero. En el carril reservado de la zona centro hay bastantes coches parados cargando y descargando mercancía, lo que le obliga a entrar y salir varias veces.

Tiempo: 25 minutos

CON METROTUS. Cambian las paradas (ahora es un viaje entre los intercambiadores), cambia el autobús (es la línea central), cambia el recorrido (ahora se mete por el túnel y va más directo) y cambian las paradas (se detiene en menos ocasiones durante el viaje). Los usuarios le van preguntando al conductor porque no conocen el recorrido y las paradas. Por el centro no hay ningún obstáculo en su carril.

Tiempo: 17 minutos