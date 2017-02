"No me gusta ver las herramientas de medición en términos de competencia"

uan Pablo Tejela, cofundador de Metricool, cerró la primera jornada del Santander Social Weekend. Lo hizo con una ponencia en la que repasó las diferentes formas de estar presente en las redes sociales en función de los contenidos que se deseen compartir, y además optimizando el tiempo empleado en compartir los contenidos. Tituló su charla ‘Saca el máximo partido a tus redes dedicando menos tiempo que nunca’, y la empezó con un aplauso para el público.

Metricool es una herramienta que permite medir el impacto de blogs redes sociales –Twitter, Instagram, Facebook– de forma efectiva. Metricool aporta datos analíticos, métricas, que, si se leen en términos de estrategia, ayudan a mejorar o redirigir los contenidos y a conocer cómo discurren las webs propias o en las redes sociales. El público le preguntó a Tejela por qué elegir esta herramienta y no otras. Tejela defendió la valía de Metricool, sí, pero no de forma excluyente. "No me gusta verlo en términos de competencia: tengo que elegir una y quitarme de la otra. De hecho, muchas personas utilizan varias herramientas". Tejela señaló que la mayoría de los usuarios de Metricool también usan, por ejemplo, ‘Google Analytics’, dependiendo del caso o de la medición que busquen.

Menos tiempo

La optimización del tiempo a partir del uso de herramientas que permiten programar contenidos fue el quid de la ponencia de Juan Pablo Tejela. Explicó los pasos a seguir para, planificación mediante, tener una presencia efectiva en las redes y controlar la emisión de contenidos al gusto estratégico del usuario. Y todo en menos tiempo del esperado, en el tiempo que puede durar un capítulo de ‘Stranger Things’.

De hecho, si se toma como referencia su cálculo, en el proceso semanal de descubrir un contenido (sorprenderse es importante, indicó Tejela), seleccionarlo y publicarlo el usuario podría toma una hora.

"En redes sociales es muy importante que la presencia sea continua, que sea constante"

Después sería importante asomarse a las métricas para comprobar el impacto, el feedback con otros usuarios; cómo crece la comunidad; la aceptación; qué publicaciones resultan más exitosas; qué días se está funcionando mejor. Además de herramientas como la creada por el propio Tejela, este recomendó acercarse a otros usuarios o bloggers para b++uscar pistas sobre su rendimiento.

Herramientas y orden

Para abordar el proceso global, el cofundador de Metricool indicó lo importante que resulta utilizar herramientas de organización y planificación como Pocket, que permiten seleccionar y organizar contenidos de una sola vez, y lanzarlos progresivamente a lo largo de, por ejemplo, una semana, cuando el usuario considere que puedan tener más impacto. A exprimir las posibilidades de Pockettdedicó buena parte de su ponencia.

Juan Pablo Tejela también lanzó una serie de consejos para que la efectividad no fuera flor de un día. Partió de la idea de que, en redes sociales, "es muy importante que la presencia sea continua, que la presencia sea constante". Por ejemplo, si el usuario ha decido que salgan veinte contenidos a la semana, lo inteligente sería elegir después que salgan entre tres y cuatro al día.

Otro de los consejos tenía que ver con conservar la frescura del momento: "Escribe las publicaciones planificadas como las escribieras en directo".

Además, el cofundador de Metricool dejó claro que el valor añadido de una publicación lo proporciona, en primera instancia, el propio usuario. "Es muy importante que incorporéis una opinión, que busquéis una conversación, un debate, se trata de conseguir interacciones, porque esto al final va de personas".