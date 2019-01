¿Cómo cuidar un cabello con extensiones? BELLEZA DMODA En este vídeo os cuento todo el proceso de cuidados, el tipo de técnica y cómo mantener una melena mucho más larga perfecta ALEXANDRA PALAZUELOS Viernes, 18 enero 2019, 18:06

¡Hola, 'happylovers'! Una semana más estoy aquí para resolver, en este caso, más dudas sobre mi 'cabello en construcción'. Cada día son más las preguntas e incluso los tabús sobre las extensiones, y espero con este vídeo seguir aclarando todas vuestras dudas.

Las extensiones son un complemento para mí, como cuando me hago las uñas o el propio maquillaje. Me siento mejor y me gusta cómo me siento al llevar este look. Como diría la tan de moda Marie Kondo, «¡si te hace feliz, está bien!».

En mi peluquería de confianza me asesoraron y pusieron las extensiones para alcanzar mi objetivo. ¡Gracias, Ángel! Pero quería haceros partícipes de este recorrido, hasta que un día me las quite y veamos juntos cuánto me ha crecido el cabello.

Cualquier duda, responderé encantada en los comentarios.

Espero que os guste el vídeo y os animo a ver muchos más en mi canal de YouTube. Gracias por llenarme de cariño con vuestros 'likes'. Sé que os gustan mis contenidos de belleza, los tutoriales de maquillajes, las 'reviews' de productos terminados o mis particulares consejos 'con mucho amor y alegría'.

También estoy muy presente en las redes sociales: Instagram y Facebook. ¿Aún no me sigues?

Un beso enorme. ¡Nos vemos, corazones!

