Carrasco convierte la Campa en su pueblo salvaje

Manuel Carrasco tiene un cañón de alegría disparando a los ojos de su público. Si son seguidores del artista, habrán entendido la referencia. Anoche dio ... en la Campa de La Magdalena un concierto de dos horas que sonó a góspel, a copla, a rumba, a salsa, y si me apuran, a todo lo que él y su banda quisieran. Porque pueden permitírselo.

El espectáculo del onubense empezó a las 23.50 horas, veinte minutos después de lo previsto y con algún silbido impaciente, pero cuando sonó 'El Grito del Niño' —canción que abre su último disco, 'Pueblo Salvaje' (2025)—, la impaciencia quedó atrás.

Con una declaración de amor a Santander, a su gente, a los escenarios, y a dos espectadores infantiles como Jorge y Héctor, Carrasco se ganó al público desde la primera canción: «Cada vez que vengo, siento que hay una bonita conexión», dijo.

Y la hubo, sí. En los selfies mal encuadrados, en los móviles con linterna durante 'No dejes de soñar', en la ovación al coro góspel que convirtió 'Que nadie' en una liturgia inesperada, «¡qué fuerte! No veo a Malú con esta versión», bromeaban entre el público... Se notó la conexión y se notó el respeto que el artista profesa no sólo a Cantabria; también a sus compañeros de profesión.

A mitad de repertorio sonó versionada 'La cabecita loca', de Rulo —cantante de Rulo y la Contrabanda—, un gesto con el que Carrasco mandó un beso al campurriano y a su familia por la reciente pérdida de su hijo pequeño; también regaló a todos los que allí estuvimos una copla cántabra con parada en Piquío, Mataleñas, los Baños de Ola y el Racing, «que será de primera», un recurso ya habitual del artista que despertó el aplauso inmediato del público.

Edurne: fresas, champán y un feliz cumpleaños a Jorge

La artista madrileña actuó poco antes. A las 22.00 h en punto, Edurne salió al escenario para conmemorar el 20 aniversario de su carrera profesional. «¡Buenas noches, Santander! Cómo pasa el tiempo… Vamos a hacer de esta noche una noche para bailar, reír, disfrutar e hidratarnos, pero antes, me gustaría deciros que para mí, tener a mis músicos y seguir encima de un escenario es el mayor triunfo de mi vida».

Su propuesta, con aire 'disco' y con un escuadrón de bajo, bateria, guitarra eléctrica y teclados mas dos coristas, ofreció un repertorio de trece temas tanto de su último álbum (éxtasis, 2024) como de sus primeros trabajos, aunque a pesar de defenderlos correctamente y de tener una legión de seguidores en las primeras filas, no consiguió despertar pasiones.

La artista ofreció un concierto muy autobiográfico en el que dedicó 'Yanay' a su hija, interpretada a piano y voz, y 'Tal vez' a su pareja. «Cuando hago el setlist me gusta incluir temas especiales para mí. Sé que aquí hay muchas 'mamis' y muchos 'papis'... Ser madre es lo mejor que me ha pasado en mi vida, por eso esta canción me emociona mucho, pero se queda corta con todo lo que siento por ella».

La encargada de abrir la tercera cita del Magdalena en Vivo 2025 fue Paula Koops, que salió puntual a las 21.00 horas y ofreció un espectáculo de apenas treinta minutos y un repertorio pop, con estribillos pegadizos. Por el momento, la artista solo tiene un álbum en el mercado, Motel (2024). Varios de los temas interpretados forman parte de ese disco, como 'Bobo', 'Superestrella', 'Ni regalao' o 'Novio del año'.