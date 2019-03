Buscamos, entendemos… Fotografía que cuenta momentos y sensaciones. / MELA REVUELTA MIRADAS DMODA Comparto una imagen y esta reflexión que me lleva hacia una canción, un libro y unos versos MELA REVUELTA Miércoles, 27 marzo 2019, 19:38

Buscaba una foto porque llevaba unos días entumecida frente a la creatividad y tú que me lees me entenderás, a mí me bloquea el exceso de sentir… es probable que no me entiendas y no pasa nada salvo que lo que suceda es que no me quieras entender, entonces duele y siento y me paralizo tanto por exceso como por defecto.

Buscaba querer entenderlo todo pero se convierte en una sinrazón porque hay situaciones o seamos valientes… personas que viven una vida llena de murallas; la vida te confronta con ellas y sólo cuando entiendes que no es necesario escalarlas todas, es cuando verdaderamente aprendes que no pasa nada, que ya aprenderán ellas a derribarlas porque no se arriesgan a saltar y el vacío es demasiado desconocido para el cobarde igual que las emociones para el que no se atreve a sentir incluso lo peor de uno mismo. La vida tiene estas cosas.

Buscaba cómo ser perfecta y me agoté en el intento, porque entendí que nada lo es… sólo es cuestión de mirarme distinta y de aprender a reflejarme en los demás con el corazón, eso que tras mi visor suelo hacer como el todo que nace de mi apuntando alto a quienes amo, a mis sueños, a mis ganas, a mis victorias, a mis momentos, a mis errores, a mis debilidades, a mis creaciones, a mí.

Buscaba qué leer y abrí una página al azar; primero miré el número de la página, 64, luego el título… «Buscamos» y bajo esta palabra una canción de Bruce Springsteen, 'If I should fall behind', que durante mucho tiempo fuera casi una oración para mí.

Dicen que el que busca encuentra, yo digo que el que «busca entiende» y como nada pasa por casualidad, hoy que Pau Albert da luz verde a su tercer libro, os comparto unos versos de la página 64 de su segundo ejemplar 'Me viste temblar':

Buscamos a alguien que nos despeine y que luego no quiera peinarnos.

El día que nos demos cuenta,

abrazaremos al mundo tan fuerte que jamás nada nos hará bajarnos de él.

Sí, supongo que nos pasa como con las personas.

Un abrazo te eleva al mundo de alguien en un segundo.

Lo malo es la caída.

El descenso no programado hacia algo que no se busca y,

por lo tanto, tampoco se quiere.

Lo que no buscamos hay veces que nos persigue.

Casi igual que lo que no decimos.

Luego viene la página 65 y la vida entiende.

Para ver más fotos y momentos con mi esencia, podéis seguirme en Instagram.

Síguenos en: