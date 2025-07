Pipe y Nala estrenan la Segunda Playa de El Sardinero

La primera jornada de la Segunda de El Sardinero como playa 'amiga de los animales' tuvo un arranque tímido. Llegaron las 20.30 horas y ... en el arenal había gente haciendo deporte –vóley playa, sobre todo– y paseando, pero no había ningún perro a la vista. Pero la situación cambió enseguida. Cinco minutos después, Pipe y Nala, con sus dueñas Paula y Cristina, ya estaban estrenando la nueva playa canina de Santander. Recién llegadas de Logroño, buscaron qué arenales podían visitar con sus perros. «Nos parece genial que haya una playa donde podamos pasear con ellos, lo malo es que tenemos que llevarlos atados, pero el horario nos parece apropiado porque a esta hora ya no hay mucha gente», coincidieron. Los perros pueden acceder a la Segunda todos los días de 20.30 a 23.30 horas, siempre atados y cumpliendo con la ordenanza municipal de tenencia de animales.

Para controlar que la primera jornada de playa canina funcionase correctamente, dos agentes de la Policía Local paseaban por el entorno. «De momento no hay nadie ni nos han preguntado dudas», comentaban cuando llegaron a las ocho y media de la tarde. «Estamos sobre todo para resolver dudas, si alguien no sabe que tiene que llevar el perro atado o lo que sea», insistían.

Beatriz paseaba ayer con su perro por el paseo marítimo. Barajaba entrar, pero el animal era «muy joven» y prefirió seguir por la acera. De todos modos, iba cargada con una correa extra larga para que su mascota pudiera corretear. «Me parece bien que hayan incluido esta playa porque Los Molinucos es pequeña y compartida con gente, esta es más grande y cómoda». En cuanto a la obligación de que los perros vayan atados, le parece «bien porque nunca se sabe si dos perros se van a llevar bien o no».

Entre los que no tienen perro, la mayoría coincidió en que, mientras sus dueños sean cívicos y la maquinaria de limpieza haga su trabajo, no hay problema. También los hay que ya daban por hecho que, una vez se van los socorristas, los perros pueden entrar en la playa, como ocurre en otros arenales de Cantabria. «A mí no me gustan los perros, pero como a las 20.30 horas ya no estoy en playa, tampoco me preocupa si entran o no. Solo pido que los dueños recojan los excrementos, porque hay aceras en la ciudad que están repletas», comentó Fernando Ríos, que paseaba por la Segunda a primera hora de la tarde, a pesar de que el cielo amenazaba lluvia.

«Vamos a confiar en que, si no son los dueños, sea la maquinaria que pase justo después. Esta playa ya tiene bastante con las piedras de la orilla como para sumar más cosas», consideró Esteban Cardo. «Yo tengo perro y me parece bien que puedan entrar cada vez a más sitios, pero los propietarios tienen que ser más responsables porque damos mala imagen todos», continuó. «Muchas veces, a última hora de la tarde, veo a gente con sus perros en diferentes playas de Santander, así que pensaba que ya se podía. Si es obligatorio que estén atados, tendrá que haber policías que lo vigilen, porque si hasta ahora han entrado y estaba prohibido, de poco sirve que pongan normas que nadie controla», valoró Maribel Fernández.

Playas con Q de calidad

Esta playa, junto al resto de los arenales urbanos de Santander (la Primera de El Sardinero, La Concha, el Camello y el conjunto formado por La Magdalena-Los Peligros-Bikinis) han revalidado este año las banderas Q de calidad turística. La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha recogido estas distinciones en un acto celebrado en Madrid y presidido por la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y el presidente del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (Ictes), Miguel Mirones. Rojo ha mostrado su agradecimiento por la distinción, y ha considerado que se trata «de un aval y un impulso a las políticas que desarrollamos desde el Ayuntamiento de Santander para la gestión de nuestras playas».

Así, ha resaltado el trabajo y el esfuerzo que se realiza para lograr y mantener «los más altos estándares de limpieza y mantenimiento de las playas de la ciudad, de su mobiliario y de los servicios ofertados con una perspectiva de sensibilidad y excelencia medioambiental».