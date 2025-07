Yeray se examina este verano

A falta de menos de dos semanas para que arranque la pretemporada del Racing, Yeray Cabanzón (Isla, 14 de mayo de 2003) afronta un verano ... crucial en su carrera. Después de una temporada y media de cesión en la Ponferradina en la que ha crecido como futbolista y ha ganado peso específico en un club que pugnó hasta el último momento por el ascenso a Segunda División, ahora se reincorporará al primer equipo del Racing con más cartel y un objetivo: convencer al mismo José Alberto que le dio la alternativa en el primer equipo y después impulsó su cesión al no verle aún en condiciones de disputar un puesto en la primera plantilla verdiblanca.

El extremo ha progresado, pero también lo ha hecho un equipo en el que la exigencia, objetivos y competencia son mayores. Esta última, a la espera de que lleguen los primeros refuerzos y de que se produzca o no alguna renovación –el club trabaja en la de Marco Sangalli–. En estos momentos el primer equipo cuenta con 16 fichas profesionales –ya se cuenta como tales a los canteranos Mario García y Jeremy– que serán 17 si se suma la de Yeray. Con 22 años casi recién cumplidos, está ya en condiciones, por edad, de consolidarse en la primera plantilla, pero para ello debe mostrar a su entrenador su progresión en diversos aspectos, entre otros el ofensivo.

Situación en el Racing 2027 año de finalización de contrato. Se le renovó antes de cederle para propiciar la repesca.

La calidad de los mediapuntas verdiblancos juega en su contra, pero a su favor lo hace el hecho de que se han producido muchas bajas en la línea de ataque, lo que le puede abrir un hueco entre los elegidos. Eso sí, tanto entrenador como futbolista aspiran a que su presencia no sea, si finalmente se queda en el equipo, testimonial, sino que sea un futbolista con oportunidad de tener minutos a lo largo de la competición. De hecho, la falta de fondo de armario ha sido uno de los problemas que ha arrastrado esta temporada un Racing al que el curso se le hizo muy largo.

Su buen desempeño en Ponferrada ha propiciado que varios equipos sigan las evoluciones del extremo cántabro, que de no continuar en Santander no tendrá problemas para encontrar acomodo bien en un club puntero de Primera RFEF o en Segunda División, pero su punto de mira está puesto ahora en permanecer en los Campos de Sport, lo que de paso engrosaría una nómina de canteranos no demasiado amplia. Actualmente, Mantilla, Íñigo, Saúl y los citados Mario García y Jeremy.

Balance de campaña 37 partidos ha jugado esta temporada con la Ponferradina, 27 de ellos como titular

Lo que está claro es que Yeray, al que le quedan otros dos años de contrato con el Racing y que, de permanecer, lo haría ya como futbolista del primer equipo, arrancará salvo giro imprevisto en el guion la pretemporada junto a sus 16 compañeros y los futbolistas del Rayo Cantabria y el juvenil a los que JAL cite el día 14 en las Instalaciones Nando Yosu. Entre ellos estará también, de nuevo salvo sorpresa, Neco Celorio. Además, es probable que para entonces se haya formalizado ya alguno de los refuerzos de cara al nuevo curso.

Por sus características, Yeray tiene como rivales por un puesto a Andrés Martín, Íñigo Vicente y, en caso de renovación, Marco Sangalli. También Suleiman Camara ocupa una demarcación similar, pero no se puede descartar que el joven mediapunta catalán, sin ningún protagonismo en la segunda mitad de la temporada, salga a finales de verano cedido a algún otro equipo. Su caso es, en cierto modo, el inverso a Yeray. Tiene un contrato de larga duración, es joven y a tenor de lo visto en los últimos meses, en El Sardinero no va a tener los minutos recomendables para seguir formándose como futbolista profesional. De cómo se configure definitivamente la plantilla dependerán también las opciones de Yeray de disfrutar de minutos, pero lo primero es convencer al míster.