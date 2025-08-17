Bustamante sorprende a sus fans antes de su concierto en Torrelavega El barquereño ha saludado a un grupo de aficionados que le esperaba a los pies del escenario del Bulevar Demetrio Herrero, donde cantará esta noche a las 21.30 horas

Javier Gangoiti Torrelavega Domingo, 17 de agosto 2025, 14:28 Comenta Compartir

David Bustamante ha sorprendido este domingo a una legión de fans antes de su concierto en Torrelavega, el último de las fiestas de La Patrona y programado para las 21.30 horas en el Bulevar Demetrio Herrero. Aquí, al pie del escenario, un grupo de aficionados se ha reunido este domingo por la mañana con la esperanza de encontrarle. Y así ha sido. El barquereño ha aparecido de pronto y ha saludado a todos los integrantes del grupo, mayoritariamente mujeres, intercambiando abrazos y palabras de cariño a varias horas de su recital esta noche.

Esas mismas palabras de cariño han continuado después en redes sociales, donde Bustamante ha publicado un vídeo del momento con el siguiente mensaje: «Después de tantos años y seguís sorprendiéndome y emocionándome. Gracias por tanto y tan bueno. Esta noche será inolvidable. Os amo», ha dedicado el cantante. A su publicación, decenas de aficionados le han respondido con idénticas palabras de respeto, cariño y suerte para el recital de esta noche en Torrelavega.