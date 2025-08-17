Fin de fiestas en Torrelavega y cierre con Bustamante
Domingo, 17 de agosto 2025, 07:35
Hoy en Torrelavega
A las 10.30 horas: Concurso de Bolos de La Patrona. Finales de la categoría Cadete en la bolera Ramón Collado de Sierrapando.
A las 11.00 horas: Concurso de tortillas en la plaza Baldomero Iglesias, organizado por la peña El Tolle.
A las 11.00 horas: Apertura de casetas de la XI Feria del Hojaldre, en la Plaza Mayor.
A las 11.15 horas: Desfile de la Cofradía del Hojaldre, acompañada de grupos folclóricos.
A las 12.00 horas: XXIV Gran Capítulo de la Cofradía del Hojaldre. Homenaje a la Sociedad Coral de Torrelavega, con las actuaciones de Nando Agüeros, Néstor de la Osa y Luis Camus. En el Teatro Municipal Concha Espina.
A las 12.00 horas: Baratillo Solidario en la Plaza Baldomero Iglesias, organizado por Peña Amigos de la Radio.
A las 16.00 horas: Concurso de Bolos de La Patrona. Finales Cuarta categoría. En la bolera Ramón Collado.
A las 18.00 horas: Gala Floral en la Avenida de España. Fin de la 4º Liga 39300 de las Peñas de Torrelavega con la entrega de premios y el Desfile de Peñas. Concurso de carrozas, desfile de gigantes y cabezudos y actuaciones musicales y de danza.
De 18.00 horas a 01.00 horas: Recinto ferial en el Zapatón. El lunes 18, Día del Niño en el recinto ferial.
A las 20.00 horas: XI Feria del Hojaldre. Actuación del grupo 'Recuerdos', en Plaza Mayor.
A las 21.30 horas: Actuación de David Bustamante en el Bulevar Demetrio Herrero.
Y además en Cantabria
Concurso de marmitas en Castro Urdiales. Tras el aplazamiento del pasado viernes, la ciudad castreña se vuelca con su popular fiesta tal y como estaba previsto en el programa inicial.
Grandes Fiestas de Santa filomena y San Roque, en Isla. Tapeo y blanqueo antes del concurso de ollas ferroviarias. Actividades infantiles por la tarde. La romería empieza con el grupo de música Maneras de vivir a las 20.30 horas. A las 22.00 horas es el último gran bingo seguido de la actuación de Juan Salazar 'El Chunguito' y New Project con chocolatada incluida.
Día de San Roque, en San Roque de Riomiera. Final de Bolos desde las 16.30 horas.
Fiestas de San Roque, en Santa Cruz de Bezana. El día empieza con las finales de los torneos de fútbol y pádel, junto a la apertura del bar. A las 13.00 horas, concurso de tortillas. La fiesta termina a las 17.00.
Fiestas de San Roque, en Colindres. Bandera Ría del Asón a las 11.30. El Stellar Circus abre sus puertas a las 20.00 horas, antes de que se pueda disfrutar de una dosis de folklore de Por Las Tierras de Cantabria.
Fiestas de San Roque, en Argoños. Parque infantil con juegos de agua y fiesta de la espuma a las 20.00 horas. La traca de fin de fiestas suena a las 22.30, así que todos a bailar con la Orquesta Malasia.
Fiestas de San Roque, en Rubayo. A las 15.00 horas, concurso de ollas ferroviarias, para calentar motores para el Segundo Grand Prix de Rubayo, a las 18.00 horas.
Fiestas de San Roque, en Periedo. La misa solemne es a las 13.00 horas, antes de los juegos tradicionales. A las 19.00 horas, romería con Mina Music.
Fiestas de San Roque, en Hermosa. Hinchables y talleres desde las 17.00. A las 20.30 actúa Leticia Sabater, con un reparto de bocadillos de chorizo a la sidra.
Fiestas de San Roque, en Argomeda de Villafufre. El chupinazo es a las 08.00 horas. Misa solemne y pitos y tambores por la mañana. A las 21.15 horas toca el Grupo Salados, con un parón para la actuación de María Leyre.
Fiestas de San Roque y San Roquín, en Carriazo. Santa misa a las 12.00, con hinchables para los más pequeños durante todo el día. Desde las 18.00 empiezan los espectáculos de Djs. El grupo Estrella del Norte toca a las 21.00 horas, con un intermedio de la finalista de OT, Verónica Romero. El concurso de disfraces empieza a las 23.30.
Fiestas de Nuestra Señora, San Roque y San Roquín, en Bejes. La parrillada de almuerzo la ameniza la Orquesta La Runfona. Las actuaciones empiezan a las 17.00, con la primera siendo del Coro Ronda Garcilaso, seguido de las Panderetas de Ruente y el Grupo Güeyos a medianoche. La verbena continúa con Grupo Tamán y Dj Varis.
Fiestas de Nuestra Señora de la Asunción, San Roque y San Roquín, en Arnuero. Día de la familia con la apertura de hinchables y juegos para los más pequeños. Concurso de disfraces a las 19.00 horas. La romería será protagonizada por la Gran Orquesta Waykas, a las 21.00.
Fiestas de Nuestra Señora y San Roque, en Pesquera. Taller floral temprano por la mañana. A las 21.00 horas, el pueblo elige si karaoke o cine.
Fiestas de San Lorenzo, en Pámanes. Gran concurso de ollas ferroviarias durante todo el día.
Fiestas de La Juventud, en La Cavada Pasacalles de los danzantes por las calles del pueblo durante la mañana.
Fiestas Virgen de la Cama, en Escalante. Vermú amenizado por música en directo. Marmita en la Plaza España y, a las 21.00 horas, todos a la Iglesia de Santa Cruz para la actuación de la Coral Salvé directa desde Laredo.
Feria de las Naciones, en Santander. Actividad infantil de la asociación Dosis de Sonrisas contra el cáncer infantil. A las 19.00 actúa el estudio de danza Gloria Rueda y a las 20.00, el grupo Mariachi Real de Jalisco.
Aldea Fest, en San Vitores. Talleres y actividades en contra de la instalación de molinos de viento en los pueblos. Desde las 9.00 horas hasta las 14.00.
Un adelanto para el lunes
Festival Intercultural de las Naciones, en Santander. Andanzas, la Asociación Manos Morenas y la Asociación de Cameruneses de Cantabria celebran actuaciones desde las 19.00 horas. A las 22.00, el concierto de Poca Broma, el grupo de Felisuco. Además, los puestos del mercado y la gastronomía internacional.
Fiestas de San Roque, en Colindres. Presentación del libro 'Mitología cántabra según astronauta y gato' en la Casa de Cultura (18.30) y cine de verano (22.00) con la proyección de 'Amigos Imaginarios' (en los Jardines de la Casa de Cultura).
Concierto de órgano, en Laredo. A cargo de Ignacio Arakistáin. En la Iglesia de Santa María de La Asunción, a las 20.30 horas. Entrada libre.
Festival de ilusionismo, en Santa Cruz de Bezana. Edu, el mago. A las 20.00 horas. En la Plaza Margarita.
Chungo, de Luis Zahera, en Santander. En la carpa del Circo Quimera, en el Parque de Mesones. A las 20.00 horas. Con entrada.
Festival Iberoamericano Ribadedeva en Danza, en Unquera. Concierto inaugural. A las 20.00 horas en el Auditorio Bajo Deva.
Concierto de Dúo Cassadó, en Escalante. Dentro de los Marcos Históricos del FIS. En la Iglesia de la Santa Cruz, a las 20.00 horas.
Para el martes
Festival Intercultural de las Naciones, en Santander. Nexus Studio, la Asociación de Ecuatorianos Amigos en el Reencuetro y la Asociación de Mujeres Unidas por la Amistad celebran actuaciones desde las 19.00 horas. A las 22.00, tributo de El Último de la Fila y Manolo García con Pájaros de Barro.
Feria Internacional del Disco y Coleccionismo, en Santander. De 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 horas. En la Plaza de Alfonso XIII.
Feria del Libro Antiguo y Coleccionismo, en Laredo. Cita con los Cuentos de Julianini, a las 18.30 horas en la Casa de Cultura.
Festival de ilusionismo, en Santa Cruz de Bezana. Iván Giner. A las 20.00 horas. En la Plaza Margarita.
