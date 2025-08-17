El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fin de fiestas en Torrelavega y cierre con Bustamante

DM

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:35

Hoy en Torrelavega

  • A las 10.30 horas: Concurso de Bolos de La Patrona. Finales de la categoría Cadete en la bolera Ramón Collado de Sierrapando.

  • A las 11.00 horas: Concurso de tortillas en la plaza Baldomero Iglesias, organizado por la peña El Tolle.

  • A las 11.00 horas: Apertura de casetas de la XI Feria del Hojaldre, en la Plaza Mayor.

  • A las 11.15 horas: Desfile de la Cofradía del Hojaldre, acompañada de grupos folclóricos.

  • A las 12.00 horas: XXIV Gran Capítulo de la Cofradía del Hojaldre. Homenaje a la Sociedad Coral de Torrelavega, con las actuaciones de Nando Agüeros, Néstor de la Osa y Luis Camus. En el Teatro Municipal Concha Espina.

  • A las 12.00 horas: Baratillo Solidario en la Plaza Baldomero Iglesias, organizado por Peña Amigos de la Radio.

  • A las 16.00 horas: Concurso de Bolos de La Patrona. Finales Cuarta categoría. En la bolera Ramón Collado.

  • A las 18.00 horas: Gala Floral en la Avenida de España. Fin de la 4º Liga 39300 de las Peñas de Torrelavega con la entrega de premios y el Desfile de Peñas. Concurso de carrozas, desfile de gigantes y cabezudos y actuaciones musicales y de danza.

  • De 18.00 horas a 01.00 horas: Recinto ferial en el Zapatón. El lunes 18, Día del Niño en el recinto ferial.

  • A las 20.00 horas: XI Feria del Hojaldre. Actuación del grupo 'Recuerdos', en Plaza Mayor.

  • A las 21.30 horas: Actuación de David Bustamante en el Bulevar Demetrio Herrero.

Y además en Cantabria

  • Concurso de marmitas en Castro Urdiales. Tras el aplazamiento del pasado viernes, la ciudad castreña se vuelca con su popular fiesta tal y como estaba previsto en el programa inicial.

  • Grandes Fiestas de Santa filomena y San Roque, en Isla. Tapeo y blanqueo antes del concurso de ollas ferroviarias. Actividades infantiles por la tarde. La romería empieza con el grupo de música Maneras de vivir a las 20.30 horas. A las 22.00 horas es el último gran bingo seguido de la actuación de Juan Salazar 'El Chunguito' y New Project con chocolatada incluida.

  • Día de San Roque, en San Roque de Riomiera. Final de Bolos desde las 16.30 horas.

  • Fiestas de San Roque, en Santa Cruz de Bezana. El día empieza con las finales de los torneos de fútbol y pádel, junto a la apertura del bar. A las 13.00 horas, concurso de tortillas. La fiesta termina a las 17.00.

  • Fiestas de San Roque, en Colindres. Bandera Ría del Asón a las 11.30. El Stellar Circus abre sus puertas a las 20.00 horas, antes de que se pueda disfrutar de una dosis de folklore de Por Las Tierras de Cantabria.

  • Fiestas de San Roque, en Argoños. Parque infantil con juegos de agua y fiesta de la espuma a las 20.00 horas. La traca de fin de fiestas suena a las 22.30, así que todos a bailar con la Orquesta Malasia.

  • Fiestas de San Roque, en Rubayo. A las 15.00 horas, concurso de ollas ferroviarias, para calentar motores para el Segundo Grand Prix de Rubayo, a las 18.00 horas.

  • Fiestas de San Roque, en Periedo. La misa solemne es a las 13.00 horas, antes de los juegos tradicionales. A las 19.00 horas, romería con Mina Music.

  • Fiestas de San Roque, en Hermosa. Hinchables y talleres desde las 17.00. A las 20.30 actúa Leticia Sabater, con un reparto de bocadillos de chorizo a la sidra.

  • Fiestas de San Roque, en Argomeda de Villafufre. El chupinazo es a las 08.00 horas. Misa solemne y pitos y tambores por la mañana. A las 21.15 horas toca el Grupo Salados, con un parón para la actuación de María Leyre.

  • Fiestas de San Roque y San Roquín, en Carriazo. Santa misa a las 12.00, con hinchables para los más pequeños durante todo el día. Desde las 18.00 empiezan los espectáculos de Djs. El grupo Estrella del Norte toca a las 21.00 horas, con un intermedio de la finalista de OT, Verónica Romero. El concurso de disfraces empieza a las 23.30.

  • Fiestas de Nuestra Señora, San Roque y San Roquín, en Bejes. La parrillada de almuerzo la ameniza la Orquesta La Runfona. Las actuaciones empiezan a las 17.00, con la primera siendo del Coro Ronda Garcilaso, seguido de las Panderetas de Ruente y el Grupo Güeyos a medianoche. La verbena continúa con Grupo Tamán y Dj Varis.

  • Fiestas de Nuestra Señora de la Asunción, San Roque y San Roquín, en Arnuero. Día de la familia con la apertura de hinchables y juegos para los más pequeños. Concurso de disfraces a las 19.00 horas. La romería será protagonizada por la Gran Orquesta Waykas, a las 21.00.

  • Fiestas de Nuestra Señora y San Roque, en Pesquera. Taller floral temprano por la mañana. A las 21.00 horas, el pueblo elige si karaoke o cine.

  • Fiestas de San Lorenzo, en Pámanes. Gran concurso de ollas ferroviarias durante todo el día.

  • Fiestas de La Juventud, en La Cavada Pasacalles de los danzantes por las calles del pueblo durante la mañana.

  • Fiestas Virgen de la Cama, en Escalante. Vermú amenizado por música en directo. Marmita en la Plaza España y, a las 21.00 horas, todos a la Iglesia de Santa Cruz para la actuación de la Coral Salvé directa desde Laredo.

  • Feria de las Naciones, en Santander. Actividad infantil de la asociación Dosis de Sonrisas contra el cáncer infantil. A las 19.00 actúa el estudio de danza Gloria Rueda y a las 20.00, el grupo Mariachi Real de Jalisco.

  • Aldea Fest, en San Vitores. Talleres y actividades en contra de la instalación de molinos de viento en los pueblos. Desde las 9.00 horas hasta las 14.00.

Un adelanto para el lunes

  • Festival Intercultural de las Naciones, en Santander. Andanzas, la Asociación Manos Morenas y la Asociación de Cameruneses de Cantabria celebran actuaciones desde las 19.00 horas. A las 22.00, el concierto de Poca Broma, el grupo de Felisuco. Además, los puestos del mercado y la gastronomía internacional.

  • Fiestas de San Roque, en Colindres. Presentación del libro 'Mitología cántabra según astronauta y gato' en la Casa de Cultura (18.30) y cine de verano (22.00) con la proyección de 'Amigos Imaginarios' (en los Jardines de la Casa de Cultura).

  • Concierto de órgano, en Laredo. A cargo de Ignacio Arakistáin. En la Iglesia de Santa María de La Asunción, a las 20.30 horas. Entrada libre.

  • Festival de ilusionismo, en Santa Cruz de Bezana. Edu, el mago. A las 20.00 horas. En la Plaza Margarita.

  • Chungo, de Luis Zahera, en Santander. En la carpa del Circo Quimera, en el Parque de Mesones. A las 20.00 horas. Con entrada.

  • Festival Iberoamericano Ribadedeva en Danza, en Unquera. Concierto inaugural. A las 20.00 horas en el Auditorio Bajo Deva.

  • Concierto de Dúo Cassadó, en Escalante. Dentro de los Marcos Históricos del FIS. En la Iglesia de la Santa Cruz, a las 20.00 horas.

Para el martes

  • Festival Intercultural de las Naciones, en Santander. Nexus Studio, la Asociación de Ecuatorianos Amigos en el Reencuetro y la Asociación de Mujeres Unidas por la Amistad celebran actuaciones desde las 19.00 horas. A las 22.00, tributo de El Último de la Fila y Manolo García con Pájaros de Barro.

  • Feria Internacional del Disco y Coleccionismo, en Santander. De 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 horas. En la Plaza de Alfonso XIII.

  • Feria del Libro Antiguo y Coleccionismo, en Laredo. Cita con los Cuentos de Julianini, a las 18.30 horas en la Casa de Cultura.

  • Festival de ilusionismo, en Santa Cruz de Bezana. Iván Giner. A las 20.00 horas. En la Plaza Margarita.

