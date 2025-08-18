El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Peinado cita a Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora
Begoña Gómez Ignacio Gil

Peinado cita a Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora

La esposa de Pedro Sánchez declarará el próximo 11 de septiembre y ya figuraba como investigada por delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 18 de agosto 2025, 19:16

El juez de Madrid Juan Carlos Peinado persiste en su empeño de mantener abierta la línea de investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, ... Begoña Gómez, un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, en verano de 2018. Pese a que el Tribunal Supremo descartó por falta de indicios abrir una causa al actual ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por estos mismos hechos cuando trabajaba en Moncloa (era secretaria general) después de que Peinado remitiera una exposición razonada contra él, el magistrado no da su brazo a torcer y ha citado a declarar a las dos imputadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los incendios castigan los Picos de Europa y el fuego cruza a Cantabria por Camaleño
  2. 2 Bustamante sorprende a sus fans antes de su concierto en Torrelavega
  3. 3

    El lobo se ensaña y ataca a las puertas de las tres villas pasiegas
  4. 4

    En La Vega: «Está siendo gordísima, al otro lado está todo chamuscado»
  5. 5

    Tres ayuntamientos cántabros acumulan 173 denuncias por acampada ilegal de autocaravanas
  6. 6 Seis heridos en el accidente múltiple de la S-10 a la altura del túnel de Astillero
  7. 7 Fin de fiestas en Torrelavega y cierre con Bustamante
  8. 8 Torrelavega se rinde a Bustamante en una noche mágica
  9. 9

    La Sociedad de Tasación sitúa a Laredo como el municipio más caro para adquirir una vivienda nueva
  10. 10 El área octava de Puente San Miguel resurge con un proyecto de 180 viviendas «de lujo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Peinado cita a Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora

Peinado cita a Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora