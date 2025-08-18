En La Vega: «Está siendo gordísima, al otro lado está todo chamuscado»

Rafa Torre Poo San Glorio Lunes, 18 de agosto 2025, 11:53 Comenta Compartir

«¿Qué hacen?, ¿por qué hay tanto jaleo?», pregunta una turista madrileña en La Vega (Vega de Liébana). Se ha detenido a mirar porque hay ... dos camiones autobomba y varios bomberos forestales detenidos junto a la carretera. Justo enfrente, en la biblioteca, se encuentra el Puesto de Mando Avanzado desde donde se coordina todo el operativo contra el fuego que amenaza Cantabria. La situación, aparentemente, es tranquila. Las nubes están bajas y una llovizna persistente está humedeciendo el terreno. No cae lo suficiente como para ayudar a sofocar los focos, pero sí para refrescar los bosques, al menos en la vertiente cántabra del puerto. Unos kilómetros más arriba, el Puerto de San Glorio, la N-621, está cortado al tráfico. Una patrulla de la Guardia Civil esta apostada en el cruce hacia Dobarganes para indicar a todos los vehículos que deben darse la media vuelta «por seguridad».

