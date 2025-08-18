El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Zona afectada del municipio de Vega de Liébana a primera hora de esta mañana DM

En La Vega: «Está siendo gordísima, al otro lado está todo chamuscado»

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

San Glorio

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:53

«¿Qué hacen?, ¿por qué hay tanto jaleo?», pregunta una turista madrileña en La Vega (Vega de Liébana). Se ha detenido a mirar porque hay ... dos camiones autobomba y varios bomberos forestales detenidos junto a la carretera. Justo enfrente, en la biblioteca, se encuentra el Puesto de Mando Avanzado desde donde se coordina todo el operativo contra el fuego que amenaza Cantabria. La situación, aparentemente, es tranquila. Las nubes están bajas y una llovizna persistente está humedeciendo el terreno. No cae lo suficiente como para ayudar a sofocar los focos, pero sí para refrescar los bosques, al menos en la vertiente cántabra del puerto. Unos kilómetros más arriba, el Puerto de San Glorio, la N-621, está cortado al tráfico. Una patrulla de la Guardia Civil esta apostada en el cruce hacia Dobarganes para indicar a todos los vehículos que deben darse la media vuelta «por seguridad».

