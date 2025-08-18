El Gobierno de Cantabria da por extinguido el incendio de Camaleño
Se mantiene activo el nivel 2 del Platercant y los operativos de la PMA para coordinar los trabajos de contención y la evolución del fuego y la meteorología
Santander
Lunes, 18 de agosto 2025, 10:22
El Ejecutivo regional comunica que en estos momentos no hay incendios forestales activos en Cantabria después de que por la noche haya quedado extinguido, en ... territorio cántabro, el incendio que afectaba a Camaleño.
Se mantiene activo el nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (Platercant), y siguen los trabajos de los operativos en el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) y en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para coordinar los trabajos de contención y la evolución tanto del fuego como de la meteorología
Asimismo, en la zona de Remoña, en León, los efectivos cántabros, en colaboración con el operativo de extinción efectúan un cortafuegos con un tractor de cadenas para evitar la propagación del incendio si se acercara a la región de nuevo, y en San Glorio se va a realizar un segundo cortafuegos para proteger un pinar con mucha masa forestal. Los 28 bomberos forestales y seis agentes del medio Natural del Ejecutivo se encuentran también apagando rescoldos y refrescando las zonas afectadas en la tarde noche de este domingo en San Glorio (Vega de Liébana).
