El Gobierno de Cantabria da por extinguido el incendio de Camaleño
Así se encuentra el Puesto de Mando Avanzado (PMA) esta mañana. Alberto Aja

El Gobierno de Cantabria da por extinguido el incendio de Camaleño

Se mantiene activo el nivel 2 del Platercant y los operativos de la PMA para coordinar los trabajos de contención y la evolución del fuego y la meteorología

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:22

El Ejecutivo regional comunica que en estos momentos no hay incendios forestales activos en Cantabria después de que por la noche haya quedado extinguido, en ... territorio cántabro, el incendio que afectaba a Camaleño.

