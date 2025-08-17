El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imágenes del fuego en Picos de Europa. DM

Los incendios castigan a los Picos de Europa y el fuego cruza a Cantabria por Camaleño

El Ejecutivo regional establece un Puesto del Mando Avanzado en Vega de Liébana tras subir el nivel de alerta de sus recursos de emergencia

Sócrates Sánchez

Santander

Domingo, 17 de agosto 2025, 16:46

Después de que las llamas hayan castigado a Picos de Europa durante los últimos días, se han cumplido los peores temores y el fuego ... acaba de entrar a Cantabria por Camaleño, a través del puerto de Salvorón, según confirman fuentes locales y bomberos forestales este domingo.

