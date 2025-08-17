Los incendios castigan a los Picos de Europa y el fuego cruza a Cantabria por Camaleño

Después de que las llamas hayan castigado a Picos de Europa durante los últimos días, se han cumplido los peores temores y el fuego ... acaba de entrar a Cantabria por Camaleño, a través del puerto de Salvorón, según confirman fuentes locales y bomberos forestales este domingo.

Sin embargo, el Gobierno de Cantabria niega a estas horas que el fuego haya entrado a la región, aunque como han confirmado testigos presenciales a este periódico las llamas están en el parque de Pozo Llao, dentro de la comunidad cántabra. Además, ya se han movilizado bomberos y agentes del medio natural de Cabuérniga para ir a esa zona a apagar las llamas. También se han desplazado voluntarios de diferentes ayuntamientos de la comarca de Liébana.

Por ello, el Ejecutivo regional ha decidido tomar más medidas y ha elevado a situación 2 el Plan Territorial de Emergencias de Cantabria. Este nuevo escenario supone establecer un Puesto del Mando Avanzado (PMA) en Vega de Liébana y que se sume al Centro de Coordinación Operativa (CECOP) la delegación del Gobierno, los ayuntamientos que se vieran afectados, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Cruz Roja.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha explicado que ante la incertidumbre por los cambios en la intensidad del viento y la virulencia de los incendios que se acercan a territorio cántabro, y no pudiendo detenerlos y prevenir su avance por medios terrestres, la situación 2 se declara para poder solicitar medios aéreos al Estado a través del CENEM como ya se han sido pedidos desde el Gobierno de Cantabria.