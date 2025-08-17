El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Así se encuentra el Puesto del Mando Avanzado (PMA) en Vega de Liébana. Pedro Álvarez

Urrutia desmiente los bulos de las redes sociales: «No hay llamamiento a voluntarios en Liébana»

La consejera de Presidencia pide a los ciudadanos que cesen ese tipo de informaciones que pone en peligro su integridad física y entorpece las labores de extinción

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:43

A raíz de la entrada del fuego por Camaleño, a través de los puertos de Salvorón, algunos usuarios en redes sociales se han movilizado ... para acudir por su cuenta a hacer frente a las llamas en la comarca de Liébana. Ante esta situación, la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha rogado a los ciudadanos que no acudan a ningún punto de la comarca.

