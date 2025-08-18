Lluvias y descenso de temperaturas para ayudar contra las llamas en Liébana

Lunes, 18 de agosto 2025, 09:50 | Actualizado 10:14h.

Afortunadamente, las condiciones meteorológicas para los próximos días contribuirán a frenar la propagación del fuego. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), está previsto un ... notable descenso de las temperaturas en Camaleño, el municipio en mayor riesgo por su proximidad con los incendios que azotan la vecina comunidad de Castilla y León. Así, la máxima bajará hasta los 15 grados (fueron 19 este domingo), mientras que la máxima llegará hasta los 23, doce grados menos que el día anterior. Aemet anuncia también precipitaciones débiles durante toda la jornada y una humedad relativa máxima del 90%. Además, no soplará viento.

