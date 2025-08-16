El humo de los incendios de León obliga a cerrar el teleférico y a prohibir las rutas en los Picos de Europa
Protección Civil de Cantabria lanza una alerta a los móviles para que se abandone «toda actividad recreativa y deportiva en el medio natural» en la zona
José Ahumada
Santander
Sábado, 16 de agosto 2025, 12:11
El humo de los incendios que están afectando a la provincia de León ha forzado el cierre del teleférico de Fuente Dé (en Camaleño) ante ... la mala calidad del aire. Asimismo, desde Protección Civil de Cantabria se ha lanzado una alerta -que se ha recibido en los teléfonos móviles de la zona- en la que se indica que debe abandonarse «toda actividad recreativa y deportiva en el medio natural», así como evitar el tránsito en toda el área.
Por otro lado, el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) de la provincia de León ha prohibido toda actividad de montaña en los municipios de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón, ambos situados íntegramente dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa, una decisión que afecta a la popular Ruta del Cares y a la Senda del Arcediano. Asimismo, el refugio de Collado Hermoso permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.
El Gobierno de Cantabria viene siguiendo con atención estos días la evolución de los incendios forestales que se están registrando en los montes fronterizos, y más concretamente en la divisoria con la provincia de León, donde un fuego activo amenaza con cruzar a esta comunidad autónoma. También se continúa trabajando en un foco declarado en las inmediaciones de Bejes, en el municipio de Cillorigo de Liébana.
