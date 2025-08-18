El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Tres ayuntamientos cántabros acumulan 173 denuncias por acampada ilegal de autocaravanas

Santander, Suances y Ribamontán al Mar registran sanciones por pernoctas no autorizadas con estos vehículos en lo que va de verano

Dariel Severino

Dariel Severino

Santander

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:20

En Cantabria, el turismo en autocaravana vive un auge que, lejos de ser una novedad, se ha convertido en un reto de gestión para los ... municipios costeros. El fenómeno, que se intensifica en verano, trae consigo problemas recurrentes: estacionamientos en lugares no habilitados, pernoctas ilegales y tensiones con los vecinos. Tras consultar con los ayuntamientos más turísticos, solo tres de ellos (Santander, Suances y Ribamontán al Mar) han aportado cifras precisas sobre las sanciones impuestas en lo que va de verano, que suman más de 173 hasta la fecha.

