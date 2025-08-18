El área octava de Puente San Miguel resurge con un proyecto de 180 viviendas «de lujo» Promotores locales han presentado ya la licencia para la construcción, en una zona que se quedó estancada durante la crisis del ladrillo y por donde pretende crecer el municipio de Reocín

Zona del área octava de Puente San Miguel donde se prevé construir la urbanización y donde ya se están allanando los terrenos.

El olvidado área octava de Puente San Miguel (Reocín) ha comenzado a resurgir de sus cenizas. Lo hace con un proyecto de la promotora local Hispania Norte que ha pedido licencia para la construcción de 180 viviendas de lujo que irán ubicadas junto a los dos centros educativos y estarán listas en 2028.

Este área de crecimiento urbanístico, que quedó estancada durante la crisis del ladrillo, ha sido objeto ya de movimientos de tierra para realizar los trabajos previos, paralelamente a los trámites que se están llevando a cabo en el Ayuntamiento de cara a la obtención de la licencia.

En concreto, los primeros trabajos consistirán en la urbanización de la zona, como se prevé en el plan parcial que se aprobó en torno al año 2005, a partir del cual se ejecutó una parte del vial y se desarrollaron el instituto Nueve Valles y el colegio. Frente a ellos, recientemente se ha finalizado la nueva guardería municipal.

El espacio, de 9.166 metros cuadrados, que había estado en manos de un constructor y lo comercializaba Solvia, ahora va a ser desarrollado por Hispania Norte, tras su reciente adquisición.

Ubicación estratégica

Las gerentes de la empresa promotora, las hermanas Almudena y Beatriz García Arnáiz, explicaban a El Diario Montañés que para hacerse con el terreno tuvieron en cuenta su ubicación, «estratégica», dado que «hacia San Vicente de la Barquera y Unquera es todo naturaleza» a la vez que «Torrelavega y Santander están muy accesibles». En otras palabras, «es la zona que une lo rural con lo urbano».

Además, afirman que otro de los aspectos que les hizo decantarse por esta zona en expansión es que «puedes ir en bicicleta a cualquier sitio e incluso ir andando a la montaña, mientras tienes todos lo servicios a mano, incluidos hospitales».

Según explican, inicialmente se preveía construir 240 viviendas, aunque finalmente se plantean 180 para dotarlas de amplias zonas verdes, piscina y pistas de pádel, además de un edificio multiusos, con spa, gimnasio y un salón de usos múltiples. Todo ello, «con el fin de dar un plus», porque si bien «está claro que las actividades económicas se llevan a cabo para sacar una rentabilidad, también se busca aportar un valor añadido».

Así, desde el punto de vista energético, las viviendas contarán con bomba de calor, suelo radiante y aire acondicionado. Los suministros de la comunidad funcionarán con paneles solares, «para que sea autónomo».

La idea es «hacer una urbanización de lujo pero que esté al alcance de todos el mundo». ¿Y cómo se consigue eso? «En términos generales, con economía de escala, que aquí se da, y luego, las viviendas no son especialmente grandes», explican.

Tienen hasta tres habitaciones y se busca dotarlas de mayor sensación de amplitud con la unión de espacios comunes. Lo que sí que destaca por cantidad de metros son las terrazas de los áticos, algunas de las cuales alcanzan los cien metros cuadrados.

El complejo llevará por nombre 'Residencial Jardín de Sautuola', por su cercanía al jardín histórico de la familia Botín y también es su manera de «rendir homenaje» a Marcelino Sanz de Sautuola. «Por lo que hizo por la sociedad cántabra y porque no se le hizo justicia en vida cuando descubrió la cueva de Altamira», subrayan.

En cuanto a la comercialización, las responsables de la empresa ya tienen varios interesados en su agenda, «sin haberlo publicitado». Y aunque no se puede realizar de momento la compraventa porque restan flecos por atar, se tendrá en cuenta a quienes han llamado, «para priorizar a los locales».

El alcalde de Reocín, Pablo Diestro, celebra que «se empieza a mover la edificación en Reocín», y considera que con esta promoción «se puede aliviar bastante la presión que hay en la vivienda».

El fallido centro comercial y los proyectos que se esfumaron El desarrollo urbanístico del área octava de Puente San Miguel ha sido objeto de varios anuncios de proyectos municipales con capital público o privado. Muchos de ellos se esfumaron con la crisis del ladrillo o esperando un plan urbanístico que no llegó a tiempo , además de las trabas burocráticas. Inversiones millonarias como la del fallido centro comercial Nueve Valles, cuya construcción se acabó aplazando y nunca se llegó a materializar. Un macrocentro que iba a costar 100 millones de euros y a generar 2.000 puestos de trabajo directos y dotar a toda la zona de un área de esparcimiento en la que iban a tener cabida 140 tiendas, diez salas de cine, 15 restaurantes, una bolera y un hipermercado, no se va a llevar a efecto... todo se esfumó. En la misma zona se anunciaron más de 600 viviendas y dotaciones deportivas, además de la construcción del colegio, la fallida casa de la juventud e incluso un hotel de cuatro estrellas. De las viviendas se acabaron construyendo 64 junto al instituto, por lo que no todo se frenó en seco. También se construyó el colegio junto al Instituto de Enseñanza Secundaria Nueve Valles y, muy cerca de allí, se levantó la «mayor Casa de la Juventud de Cantabria». Un proyecto este último que nació gafado desde el principio, ya que se invirtió una importante cantidad de dinero público en el edificio para después abandonarlo a su suerte, sin actividad, y totalmente vandalizado. En este último caso, el actual Ayuntamiento de Reocín ha conseguido resucitar este espacio y reconvertirlo a guardería municipal, un servicio que vendrá a completar la oferta educativa y asistencial con la que ya cuenta la zona.