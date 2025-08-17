El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La Sociedad de Tasación sitúa a Laredo como el municipio más caro para adquirir una vivienda nueva

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

La Sociedad de Tasación de España sitúa a Laredo como el municipio más caro para adquirir vivienda nueva en Cantabria. Según apuntan, el metro ... cuadrado en la villa pejina estaba en junio de este año a 2.435 euros, por delante de Santander, que se situaba en 2.313 euros según los datos de la entidad. También destacan la evolución de Castro Urdiales, que cerró junio con un precio de 2.103 euros por metro cuadrado. Las cifras varían respecto a los datos de Idealista porque la inmobiliaria online se basa en los precios de venta y esta entidad hace uso de los de tasación, que aunque no coinciden sí son similares.

