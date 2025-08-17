La Sociedad de Tasación sitúa a Laredo como el municipio más caro para adquirir una vivienda nueva

La Sociedad de Tasación de España sitúa a Laredo como el municipio más caro para adquirir vivienda nueva en Cantabria. Según apuntan, el metro ... cuadrado en la villa pejina estaba en junio de este año a 2.435 euros, por delante de Santander, que se situaba en 2.313 euros según los datos de la entidad. También destacan la evolución de Castro Urdiales, que cerró junio con un precio de 2.103 euros por metro cuadrado. Las cifras varían respecto a los datos de Idealista porque la inmobiliaria online se basa en los precios de venta y esta entidad hace uso de los de tasación, que aunque no coinciden sí son similares.

Con respecto a otros indicadores analizados por la Sociedad de Tasación, el Índice de Confianza Inmobiliario se sitúa en Cantabria, en el segundo trimestre de 2025, en 56,7 puntos sobre 100, lo que supone un descenso de medio punto en comparación con el trimestre anterior, y un aumento de 5,5 puntos en comparación con la cifra registrada el año pasado. Al cierre del primer semestre de 2025, este indicador se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional (57,6 puntos).

La mejora interanual de este indicador «confirma la recuperación del optimismo» en el sector inmobiliario en Cantabria. Este repunte está en línea con la media nacional, que lleva cinco trimestres consecutivos registrando valores por encima del punto de equilibrio (50 puntos) y está relacionado con las sucesivas bajadas de los tipos de interés por el Banco Central Europeo (BCE). Esta mayor facilidad para acceder al crédito debería seguir actuando, según esta sociedad, «como estímulo para la demanda, tanto en las compraventas como en la concesión de nuevos préstamos hipotecarios».

En cuanto al Índice de Esfuerzo Inmobiliario, cuyo indicador mide el número de años de sueldo íntegro que un ciudadano medio necesitaría destinar para la compra de una vivienda de tipo medio, se sitúa en 7,2 años en Cantabria al cierre de junio.