Uno de los animales atacados hace unos días en San Roque de Riomiera. DM

El lobo se ensaña y ataca a las puertas de las tres villas pasiegas

Ganaderos y políticos locales piden una intervención en toda la zona ante la matanza de animales, en algunos casos, cerca del casco urbano de los pueblos

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:45

Las últimas semanas han sido complicadas para los ganaderos de las tres villas pasiegas: San Roque de Riomiera, San Pedro de Romeral y Vega de ... Pas. La presencia del lobo ha dejado decenas de animales muertos o con graves heridas por los ataques de lobo que, según los afectados, devoran o hieren a sus presas a las puertas de los pueblos.

