El lobo se ensaña y ataca a las puertas de las tres villas pasiegas

Las últimas semanas han sido complicadas para los ganaderos de las tres villas pasiegas: San Roque de Riomiera, San Pedro de Romeral y Vega de ... Pas. La presencia del lobo ha dejado decenas de animales muertos o con graves heridas por los ataques de lobo que, según los afectados, devoran o hieren a sus presas a las puertas de los pueblos.

Hace ya algunas semanas que en el pleno de San Roque de Riomiera se hablaba ya del problema. El mismo día que se elegía nuevo alcalde, el portavoz del PRC, Víctor Gómez, sacaba a relucir el asunto e ironizaba con que al lobo «solo le había faltado entrar al bar a pedir algo para pasar el bocado». Y es que días antes, al atardecer, varios clientes del popular bar Setién de San Roque habían visto en directo el ataque a unas ovejas por parte de un lobo, dejando malherida a una de ellas. El tema dio que hablar durante días en la barra del bar, porque «pocas veces lo vimos tan cerca, ahí, a la puerta de casa», comentaban ese mismo día los vecinos, muchos de ellos ganaderos que se han acostumbrado a ello. Pero esos mismos días, otro joven ganadero local sufría varios ataques también en San Roque de Riomiera. Según relata el afectado a El Diario Montañés, en su caso el lobo le «ha mordido» un total de seis potros y, a consecuencia de las heridas, uno ha muerto. También le ha atacado tres jatos que «ahí están aguantando», lamenta. Además, apunta a que en mayo le mordieron otra decena de ovejas y critica que, aunque tramita la petición de ayudas, estas no llegan. «Desde noviembre hasta ahora aún no me han contestado, haces el parte pero no nos consta ninguna resolución», lamentaba. Y es que, de momento, es él quien adelanta todos los gastos veterinarios y ve sufrir a sus animales heridos. «Por uno de los potros he pagado 300 euros», afirma.

En esa localidad pasiega, el edil del PRC Víctor Gómez instaba al Gobierno de Cantabria a tomar medidas «inmediatas y eficaces» para frenar lo que califica como «una oleada» de ataques de lobo en la zona. Según explicaba, esto «pone en riesgo al ganado y modo de vida de los ganaderos de la zona». El edil valoraba también que los últimos incidentes habían generado, a su vez «una situación de alarma entre los ganaderos, que ven como se atenta directamente contra su sustento sin que se adopten soluciones reales», replicaba. «Ya está bien de jugar con la vida de los animales que garantizan el modo de vida de muchas familias. Lo que está sucediendo es insoportable», valoraba.

Por su parte, en Vega de Pas, en un radio de tres kilómetros entre San Pedro de Romeral y la capital pasiega, el lobo ha matado «más de veinte animales» entre potros, ovejas y vacas que se suman a la matanza en toda la zona pasiega.

Enfrentamiento PSOE-PP

De los sucesos con el lobo de Vega de Pas hablaba ayer el secretario general del PSOE y portavoz municipal de la villa, Fermín Aja, quien exigía al alcalde y senador por el PP, Juan Carlos García Diego que buscase soluciones ante la matanza «indiscriminada» que el lobo está provocando en la zona pasiega. «El PP nos contó que estaba todo solucionado con la salida del lobo del Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) y la realidad es muy distinta», explicaba el socialista, que lamentó que las ayudas a los ganaderos «estén paralizadas», tal y como denunciaban a este periódico ganaderos afectados de San Roque.

Por alusiones, el regidor popular de Vega de Pas le pedía ayer al socialista local que no mintiese, porque «decir que no se paga no es cierto», afirmó. Le recordó que el Gobierno de Cantabria es «el único de toda España que ha hecho algo», con la extracción de 21 lobos, del cupo de 41 permitidos y afirmó que el PP nunca ha dicho que sólo con la salida del Lespre estaría todo solucionado.

El dirigente del PP criticó además la «incongruencia» del PSOE en relación con el lobo en Cantabria y animó al socialista a dejar las filas de su partido si quiere ser coherente con su petición de soluciones para controlar la población de lobos y reducir los daños al ganado, «porque es el PSOE el que está protegiendo al lobo», afirmó tajante. «Eso demostraría que en realidad lo que pide le interesa de verdad y no es propaganda de cara a la galería», opinó, recordando al edil que tanto el senador del PSOE por Cantabria, Secundino Caso, como la diputada nacional Noelia Cobo y el hoy delegado del Gobierno y secretario general del PSC-PSOE, Pedro Casares, votaron en las Cortes Generales en contra de la exclusión del lobo del Lespre y, por lo tanto, «a favor de que el lobo siguiera matando y en contra de los ganaderos», sentenció.