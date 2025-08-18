Retenciones para entrar en Santander por la S-10 por un accidente en el túnel de Astillero

Mariña Álvarez Santander Lunes, 18 de agosto 2025, 10:57 | Actualizado 11:15h.

Un accidente de tráfico ocurrido pasadas las diez de la mañana en la S-10, antes del túnel de Astillero (kilómetro 7,3), está ocasionando retenciones en dirección a Santander. Hay, al menos, tres vehículos implicados en este siniestro múltiple, en el que según las primeras informaciones podría haber heridos.

Ampliar Imagen del atasco.

El atasco alcanza los tres kilómetros en sentido Santander.

