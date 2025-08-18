El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Afectados por el accidente, ocurrido esta mañana. DM

Retenciones para entrar en Santander por la S-10 por un accidente en el túnel de Astillero

Mariña Álvarez

Mariña Álvarez

Santander

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:57

Un accidente de tráfico ocurrido pasadas las diez de la mañana en la S-10, antes del túnel de Astillero (kilómetro 7,3), está ocasionando retenciones en dirección a Santander. Hay, al menos, tres vehículos implicados en este siniestro múltiple, en el que según las primeras informaciones podría haber heridos.

Imagen del atasco.

El atasco alcanza los tres kilómetros en sentido Santander.

En actualización

