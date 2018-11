Claves para estudiantes cántabros de un rector muy sabio 08:32 COACHING Y LIDERAZGO. IN THE MOOD TO GROW Comparto charla con Ángel Pazos y sus palabras serán muy útiles para estudiantes, profesores, padres y madres cántabros CAROLINA ISAACS ABRIL Jueves, 15 noviembre 2018, 16:16

Hace unos días pude charlar con Ángel Pazos, rector de la Universidad de Cantabria. Médico y Cirujano. Me lo encontré en el avión de vuelta de Madrid a Santander unas semanas antes. Intenté entrevistarlo allí mismo, pero Iberia no me dejó. Lo que sí pude es charlar, lo suficiente como para descubrir que tenemos la suerte de contar con un rector muy sabio, con el que daría gusto sentarse a charlar durante horas.

Su despacho, amplio y bien iluminado con luz natural está coloreado con cuadros que me maravillaron. El arte que uno escoge para rodearse habla muchísimo de la personalidad. Quise hacer la entrevista porque apenas había coincidido con él, de lejos, formalmente, y me parece imprescindible que como sociedad tengamos la posibilidad de conocer de cerca, charlando, a las personas que lideran nuestro futuro como región y que nos sirvan de inspiración para nosotros ser cada vez mejores.

Este vídeo es útil para estudiantes, profesores, padres y madres cántabros. Y para todo aquel que un día decidió estudiar y/o querrá hacerlo en el futuro.

Hablamos de cómo aprendió a saborear la formación que le abrió a la vida, de su proceso de ganar libertad, de aprender a diseñar su propia vida. Y da un gran consejo para todos los estudiantes de la Universidad: sacar partido a la otra vertiente universitaria que no es la académica. ¿Cuál será?

Por último, el mensaje con el que acaba esta primera parte no quiero dejar la oportunidad de dejarlo también por escrito: la Universidad debe desarrollar la conciencia crítica, social, solidaria y europea. Ole.

¡Que disfrutéis! Aunque la semana que viene os vuelvo a ver, en dos tendréis la segunda parte de esta entrevista, hablando de los retos de la Universidad de Cantabria, y de cómo la sociedad podemos ayudar a afrontarlos.

Be Pimood, in the mood to grow!