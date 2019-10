Creatividad, ¡despierta! Fotografía que formará parte de la muestra colectiva 'Agua en los bolsillos'. / MELA REVUELTA MIRADAS DMODA La imagen formará parte de la exposición 'Agua en los bolsillos' que coordinará Jorge Represa y se exhibirá en el Inder Espacio desde el día 18 de octubre MELA REVUELTA Miércoles, 9 octubre 2019, 18:16

El exceso de trabajo y una agenda abarrotada de «quehaceres» no tienen escrúpulos con la imaginación, con la creatividad... ni con la salud. Fruto de esa actividad hemos pasado a estar 24 horas conectados y nuestras almohadas duermen pegadas a unas invisibles radiaciones que alteran nuestro descanso, activando nuestro estrés y dolor de cabeza, sin obviar una infinidad de riesgos que la Organización Mundial de la Salud se preocupa de enumerar con determinación. Escalofriante.

En mi entorno, la lista de accidentes cerebrovasculares va «in crescendo». Conocemos todas las teorías y al fantasma del Cuento de Navidad de Charles Dickens, pero somos muy testarudos a la hora de poner en práctica nuestra conciencia saludable. Ojalá entendiéramos que la creatividad es como nuestra sangre, quizá así pondríamos más empeño en hacer una limpieza arterial desde el mismísimo corazón.

La creatividad y la imaginación caminan de la mano y precisan de oxígeno que no es otra cosa que libertad. Esa imaginación innata de los primeros años es el poder de la vida. Despertarse con los primeros rayos de luz y jugar es como practicar el arte de vivir.

No soy escritora, pero me ayuda a conectar conmigo. No soy fotógrafo sino que se ha convertido en mi mejor herramienta para contar lo que siento. En Cantabria DModa he encontrado ese rincón donde poder aunar dos pasiones que se provocan siempre lejos del mundanal ruido celular, entre garabatos y un visor.

Cartel de la exposición coordinada por Jorge Represa.

Las causalidades que me rondan me llevaron hace algo más de dos años a ser alumna en La Recámara que dirige Jorge Represa. En su taller engordé mi creatividad. Esta imagen pertenece a la exposición que estrenamos viernes día 18 y que lleva por nombre 'Agua en los bolsillos'. Preciosa. Enamora. Dos años de trabajo con una calidad de personas a mi lado increíble y que, de la mano de este poeta de la luz, hemos puesto el alma para fotografiar de otra manera nuestra ciudad, Santander.

Así que el 18 de octubre y a las 20.00 horas en Inder Espacio seremos felices. Lo sé. Será una ilusión vernos allí.

