Eugenia Martínez de Irujo asegura que el cántabro Jesús Aguirre «era muy malo»

Eugenia Martínez de Irujo se ha desahogado con Jesús Calleja durante su aventura juntos en el programa de Cuatro 'Planeta Calleja'. La duquesa de Montoro ha recordado capítulos duros de su vida junto al que fuera segundo marido de su madre, el cántabro Jesús Aguirre. Poco dada a conceder entrevistas, sorprendieron sus confesiones ante las cámaras. «Cuando mi madre se casó con Aguirre fue pésimo para nosotros», comentó. Según la socialité, «podía ser un personaje muy culto, muy preparado y lo que tu quieras, pero era cero humano. Era muy malo. Con once años me dijo unas cosas que se me quedaron grabadas y aún las tengo en mi memoria«.

Aunque históricamente la Casa de Alba siempre ha sido fuente de polémicas, su madre intentó apaciguar las tensiones, al menos públicamente. «Me llamó a su despacho y me dijo que si vivíamos en la casa era aún gracias a él. Recuerdo que me puse a llorar, y me dijo que entendía que llorara porque mi madre estaba enferma del corazón, y que si algún día le pasaba algo, me quedaría en la conciencia, porque la culpa era mía. Eso lo tendré grabado en la memoria toda mi vida», comentó a Calleja.

El viaje a las islas Feroe parece que sirvió a Eugenia Martínez de Irujo como terapia y el propio presentador agradeció su sinceridad. «Todo el mundo tiene a este hombre en los altares, pero me quedo muy bien sacando lo que fue en realidad», aseguró. De esta forma, evidenció que necesitaba desvelar sus malos recuerdos del santanderino. «Cuando murió, hubo hasta imágenes de mi madre diciendo que había sido el amor de su vida, y yo eso nunca lo entendí. Ese hombre fue como lo peor». Anoche 1.436.000 espectadores, con el 7,5% de share vieron en sus pantallas esta particular exclusiva.

Orígenes de Cantabria

Galería. Fotos históricas de Jesús Aguirre del archivo de El Diario Montañés. / DM

Jesús Aguirre y Ortiz de Zárate, fue duque de Alba e intelectual refulgente de la España de los años sesenta que trataba de superar la grisura del franquismo. Aguirre, aunque nació en Madrid, era un cántabro integral. Se crió en Santander junto a su madre y Alejandra, su madre postiza; aquí estudió y fue en el seminario de Comillas donde se formó hasta ser ordenado sacerdote. En Santander hizo sus primeras amistades y, aunque apenas frecuentó su tierra natal una terminados sus estudios, mantuvo, a través de sus amigos, la vinculación con esta región a lo largo de su carrera. Su esposa, Cayetana Fitz-James Stuart, la XVIII duquesa de Alba, fue toda una enamorada de Cantabria. Acudía siempre que podía a los festejos taurinos de Santander y visitaba a menudo a su exnuera, María Eugenia Fernández de Castro, en Comillas.