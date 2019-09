Mila Ximénez confía sus redes a un cántabro Pablo Mallavia en su estancia en 'GH Vip' Momento en el que Mila Ximénez y Pablo Mallavia preparan la maleta para el programa. / MEDIASET CÁNTABROS DMODA Su amigo y estilista será el responsable de las cuentas oficiales de la colaboradora de 'Sálvame' durante su encierro mediático SERGIO SAINZ Jueves, 12 septiembre 2019, 19:05

La moda unió a Mila Ximénez y Pablo Mallavia hace cinco años y desde entonces son inseparables, con una relación más personal que profesional. Tanto que la colaboradora de 'Sálvame' ha confiado en el estilista de Torrelavega la misión de gestionar sus cuentas en redes sociales el tiempo que permanezca encerrada en la casa de 'GH Vip'. La periodista ya demostró en el estreno del 'reality' de Telecinco su carácter y personalidad, «ella es así, no es un personaje», según nos cuenta el cántabro. «Yo la animé mucho a que entrara a la casa porque no tiene nada que ocultar», añade. Es más define con cariño a su amiga, «es divertida, gruñona, generosa y con carácter. La ha costado mucho tomar la decisión de entrar. Lo ha pasado mal, porque tiene un sentido de la responsabilidad tremendo, pero ahora el público podrá conocerla de verdad».

La presencia de la colaboradora promete grandes momentos en la casa. / MEDIASET

El propio Pablo Mallaviaaparecía en el vídeo de presentación de la gala inaugural, en el que ambos muy divertidos hacían la maleta. La reciente operación a la que se ha sometido la periodista, al ponerse un balón gástrico para perder peso, ha condicionado el proceso de búsqueda de estilismos. «Fue muy divertido, porque en apenas una semana hemos tenido que apostar por prendas en diferentes tallas porque si todo funciona bajará de peso y deberá tener ropa adecuada a cada momento», explica el estilista. Al final, optaron por mantener un poco la esencia de looks que el cántabro defiende para la polemista desde que se conocieron, «modelos divertidos, diferentes, que se salen de lo normal». Y es que se muestra orgulloso del cambio de imagen que han construido juntos, «antes vestía más clásica, ahora va apropiada a su carácter y ella se identifica más con esta ropa. Si ella está cómoda, yo feliz», comenta Mallavia.

La reciente operación de Mila implica que su maleta sea muy extensa. / MEDIASET

El joven cántabro vivió el estreno del show desde plató y admite que se divirtió mucho con las reacciones de su íntima, que se negaba a entrar a la casa por una gatera, tal y como marcaba el guion de su cómplice Jorge Javier Vázquez. «Ella va concienciada de dónde se mete y sabe que tiene que dar juego. Odia los disfraces y sabe que no podrá evitarlo», explica el experto en moda y comunicación. Él se maneja entre 'likes' y 'followers', aunque sabe que su 'defendida' no entrará en la guerra de club de fans como algunos de sus compañeros. De hecho, en plató será Manolo, el hermano de la propia Ximénez, quien acuda a las galas para sacar la cara por la concursante. También se prevé que pasen compañeros como Belén Rodríguez, Kiko Hernández y María Patiño, grandes expertos e igualmente cercanos a la 'gran hermana'.

'Selfie' del cántabro con Mila Ximénez y Belén Esteban. / INSTAGRAM

Pablo Mallavia dejó Torrelavega para trasladarse a Madrid, donde estudió Producción de Imagen. Al principio volvía mucho a casa y no quería perder la conexión familiar, pero ahora el trabajo impone que apenas pueda volver al Besaya dos veces al año. Realizó prácticas en Telemadrid y en la firma Roberto Verino, para adentrarse después en el mundo de las agencias de comunicación hasta que creó la suya propia. Ha trabajado con diferentes 'celebrities', volcándose personalmente en procesos de cambio de imagen y apoyando a estos rostros populares en todo lo que surgiera, «de estilista paso a amigo y llego a ejercer hasta representante», reconoce. Confiesa que tiene muchas ganas de viajar con Mila Ximénez a Cantabria, «este verano me vio con Carmen Borrego y ya me dijo, quiero ir y disfrutar de tu tierra. Cuando salga, que espero sea al final y como ganadora, espero tenga vacaciones y pueda escaparse», concluye.

La complicidad entre ambos se mostró en el vídeo de presentación. / MEDIASET

