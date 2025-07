Desvalijan el panteón de Leonardo Rucabado, joya del Cementerio de Ballena, en Castro

. El panteón de Leonardo Rucabado, considerado el más importante del Cementerio de Ballena en Castro Urdiales, ha sido objeto de un robo. Según ha ... confirmado su bisnieto, Eduardo Rucabado, los ladrones se han llevado apliques, figuras, lápidas y elementos decorativos de bronce. «Esto no había ocurrido desde la posguerra, hace 90 años», lamenta.

La familia del arquitecto denuncia la falta de vigilancia en el camposanto, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). «Sabemos que van a volver. Está apartado, sin vigilancia y con piezas de valor», advierte Eduardo Rucabado, quien ya ha presentado denuncia ante la Guardia Civil tras ser avisado por los propios agentes del suceso. El bisnieto del arquitecto critica al Ayuntamiento por no haberse puesto en contacto con ellos pese a la relevancia del panteón en la historia local. «Llama la atención que el cementerio sea un monumento y no esté protegido. Pero luego el IBI nos lo cobran a todos los castreños», señala, y recuerda que antes existía la figura de un sepulturero que residía en el cementerio y actuaba como vigilante, un puesto que fue suprimido. «No sé si por ahorro o por ideas políticas, porque el cementerio es católico», apunta.

Por su parte, la edil de Patrimonio, Dely Vélez, ha reconocido en declaraciones a El Diario Montañés que actualmente no hay vigilancia en el Cementerio de Ballena. Aunque sí existe un proyecto municipal para instalar cámaras en varios puntos de la ciudad, la concejal desconoce si el camposanto está incluido en dicho plan. Cree que el robo se cometió durante la noche.

Vélez ha subrayado que, pese a ser un BIC, los robos en panteones privados deben ser denunciados por las familias afectadas. Además, asegura no tener constancia de que se hayan producido más actos vandálicos similares.

La familia Rucabado, sin embargo, teme que no sea el último. «Yo pondría y pagaría las cámaras si me dejaran», afirma Eduardo. «Me pudre por dentro que un monumento artístico no tenga unas miserables cámaras», añade con indignación. Critica también que en la rotonda de entrada a Castro Urdiales haya un cartel de promoción turística donde se muestra precisamente la imagen del panteón. «Para lo que quieren, el panteón es muy importante», reprocha. Se trata de una obra diseñada por el propio arquitecto en 1909 reconocida por su valor artístico.