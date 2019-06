Recordando la 'Tómbola' de Marisol Principal escena promocional de la película. / DM LO QUE EL TIEMPO SE LLEVÓ Fue una de las películas más taquilleras del cine español y brilló por el talento de su protagonista JAVIER RODRÍGUEZ Santander Domingo, 2 junio 2019, 09:54

Una de las películas más taquilleras de la historia del cine español es «Tómbola» (1962), producción de Manuel J. Goyanes con Marisol como protagonista. La dirigió Luis Lucia y su pegadiza música –especialmente el tema que le da título- es obra de Augusto Algueró y del letrista Antonio Guijarro.

O sea, que eso tan canturreado de «la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola, encuentran un amor.

¡Tómbola!» se le ocurrió al gran Antonio Guijarro. Pero no solo esa letra, sino también las de «Estando contigo», «La chica yé-yé», «Noelia», etcétera. Era un genio a la hora de escribir y versificar para el pentagrama.

En «Tómbola», que pronto alcanzó el éxito también lejos de nuestras fronteras, Marisol proyecta un envidiable carisma que Luis Lucia exprime hasta la última gota secuencia a secuencia, plano a plano. Según idearon como guionistas José Luis Colina y el propio Lucia, unos ladrones de cuadros secuestran a la niña, que les ha visto. Las aventuras se suceden, pues, sin pausa y mezcladas hábilmente con magníficas canciones del citado dúo de compositores.

Para Marisol la vida es, sí, una tómbola. Se lo pasa bomba. Y con ella los espectadores. «Pero ¿por qué eres tan personal en todo? Las cosas más normales las conviertes en un puro disparate», le dice un personaje en el film (de hecho, en la versión para latinoamérica se tituló «Los enredos de Marisol»). Y está rodeada por un magnífico elenco de actores que contribuye notablemente a realzar su triunfo. Entre ellos Rafael Alonso, Roberto Camardiel, Enrique Ávila y José Marco Davo. Rodada en «eastmancolor», «Tómbola» sigue conservando un encanto extraordinario.

«Empecé a cantar con seis años en las peñas, en Málaga. Y pagaban. Y el dinerito lo entregaba en mi casa. Me llamaba Pepita Flores. Llegué a Madrid y como ese nombre no era artístico me pusieron Marisol», recordaría hace años la actriz/cantante, retirada de manera voluntaria de los escenarios y la fama. «Marisol» & «Tómbola» for ever.

