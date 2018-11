«Rita me pasea a mí, sin duda» Jesús Mazón y su perra, Rita. DMASCOTAS El comunicador Jesús Mazón nos cuenta la relación con su perra, convertida en una toda una 'influencer' canina en las redes sociales RAQUEL TENORIO Viernes, 9 noviembre 2018, 20:10

Tal y cómo anunciamos la semana pasada, hoy iniciamos una serie de entrevistas en nuestra sección DMascotas. Las pistas que te proporcionamos en la entrega del sábado pasado no daban lugar a dudas sobre los protagonistas de nuestra primera entrevista ¿verdad? Jesús Mazón, comunicador y presentador de radio y televisión ha tenido la amabilidad de dedicarnos parte de su tiempo para respondernos algunas preguntas sobre su preciosa perrita Rita (@myloveisrita).

-Cuéntanos Jesús, ¿cómo llegó Rita a tu vida?

-Rita llega a mi vida poco tiempo después de morir mi otra perra, Bimba. Mi prima Eva y mi veterinaria Marta, me ven tan triste que poco tiempo después me dan la sorpresa de traerme a Rita. Llega en un momento de muchas sombras y soledades en mi vida y ella lo llenó todo de luz. Animo a todos los dueños de mascotas a que no esperen demasiado cuando su mascota fallece. Ninguna suple la ausencia de la anterior, simplemente comienza otra etapa con afectos distintos. Si dejas pasar mucho tiempo, no vuelves a tener mascota. Esto es como el amor. ¿No te vuelves a enamorar nunca más cuando te han hecho sufrir?. Evidentemente no. Son amores distintos.

-Al ver a Rita se me viene a la cabeza la protagonista de la película de Disney «La dama y el vagabundo», ¿ha tenido algo que ver Reina, con la elección de la raza Cavalier?

-Much@s niñ@s cuando ven a Rita por la calle le dicen a sus padres, «mira papá o mamá como la Dama de Disney»... y eso me encanta pero en realidad mi deseo de un cavalier viene de mis etapas en Nueva York. Allí es una raza muy común y se puso muy de moda con la serie 'Sexo en Nueva York' cuando una de las protagonistas, Charlotte, tiene a un cavalier llamado Elisabethz Taylor. Fue amor a primera vista. Es un raza de perros de compañía inglesa absolutamente bellos, afables, juguetones, cariñosos, mimosos, dormilones, adorables.

Charlotte, una de las protagonistas de la serie 'Sexo en Nueva York' con su mascota en brazos, llamada Elisabethz Taylor.

-Desde que Rita se cruzó en tu camino, ¿han nacido en ti sentimientos nuevos hasta entonces desconocidos?

-Siempre he sido muy «perrero». Crecí rodeado de animales en Sevilla. He sentido mucho amor por los animales y sobre todo por los perros. Con mi primera perra Bimba sentí tanta compañía, tanta lealtad, tanto cariño... que difícilmente son sentimientos a los que uno puede renunciar a no sentir junto a un animal. Rita ha traído tantas cosas cosas buenas a mi vida que no me imagino una vida sin perros.

-¿Cómo son las vacaciones de Jesús y Rita?

-Rita tiene una abuela, que es mi madre, y unos tíos, que son mis amigos los Filo, que me la cuidan cuando salgo de viaje o tengo que trabajar y la dejo en sus manos con total confianza. Viajar con un animal es en parte, renunciar a un descanso más cómodo porque muchos animales siguen sin poder entrar en muchos lugares y no es fácil viajar con mascotas. Por otro lado yo defiendo también mi parcela independiente que es muy sana para ambos. Echarse de menos siempre es bueno.

La bahía de Santander, uno de los puntos claves en sus paseos diarios.

-Cuéntanos lo que hace Rita que a ti menos te gusta, pero que a ella le encanta.

-Últimamente cuando no estoy en casa le da por ir al baño, morder el rollo de papel higiénico y correr con él por toda la casa como el perro del anuncio, tal cual. Lo mejor es cuando llego y descubro toda mi casa llena de papel higiénico y su cara mirándome como diciendo, «yo no he sido, de verdad, que yo no he sido….» (risas).

-¿Cuáles son los momentos del día que más te gusta compartir con Rita?

-Cada día hay una hora muy importante que es el paseo de cada tarde. Intento caminar con ella una hora al día a buen paso porque es salud para ella y salud para mi. ¿Quién pasea a quién? Ella a mi, sin duda. Los perros ordenan mucho la vida de los dueños. Nos obligan a salir tres veces al día, a madrugar, a volver pronto por la noche y tener unos horarios muy controlados para atenderles.

Una visita rutinaria al veterinario.

-En referencia al término: «perrihijo», que ha surgido, en mi opinión, como necesidad de describir más acertadamente la relación que muchos de nosotros tenemos con nuestros perros. Hay una parte de la sociedad que no ve correcto que se pueda comparar a un perro con un hijo, ¿ves acertado el término? ¿Dónde piensas tú que se encuentra el punto equilibrado en la relación perro-propietario?

-A mi para serte sincero, me importa muy poco lo que la sociedad piense de mi. Nunca me ha importado lo que piensen los demás, ni me siento con la obligación de justificar mis sentimientos ante los demás. Dicho esto, mi perra es un ser por el que siento un amor limpio, transparente, sincero y verdadero... No sé lo que es tener hijos, pero Rita depende de mi y yo la cuido como mejor puedo y siento. Rita, evidentemente, no es un ser humano, ella jamás me ha hecho daño, ni me ha sido infiel, ni me ha engañado... Muchos humanos sí. Pero nunca pierdo la referencia ni la cordura de saber quien es quien.

-No todos entienden el amor incondicional que se puede llegar a tener hacia nuestras mascotas, a las que consideramos parte de nuestra familia. ¿Piensas que se debe tener una sensibilidad especial? ¿O quizás sea una cuestión de educación?

-Depende mucho de la educación y el ambiente que hayas recibido en casa. Esto es como la lectura. Si tú no has visto un hábito natural de lectura en casa difícilmente tendrás esa costumbre por placer. Con los animales sucede lo mismo. Los padres deben enseñar que los perros, los gatos, las mascotas en general son amigos, son miembros más de una familia. Me apena mucho cuando hay padres histéricos que apartan a sus hijos de las mascotas por malas experiencias de infancia que no han sabido gestionar. No hay algo más hermoso que un niño al que le gustan los animales.

El comunicador llena sus redes sociales de imágenes junto a Rita.

-He echado un vistazo a la cuenta de Instagram de Rita. @myloveisrita ya cuenta con más de 800 seguidores, eso supone como tres veces más que los seguidores de la mía, ¿cuál es su secreto?

-Siempre me he sentido muy querido y respetado por el público que me ha seguido desde hace muchos años y decidí mostrar a Rita desde que llegó a mi vida en mis redes sociales y descubrí el inmenso cariño y simpatía que despertaba entre la gente. Estos años la familia ha ido creciendo y Rita es una perra muy querida y cada día por la calle la miman, la besan, se hacen fotos con ella y yo me siento muy feliz del afecto que despierta. Ella es un peluche, le encantan los mimos y responde de la misma manera. Su perfil empezó sin grandes objetivos, más que los de tener ordenadas las muchas fotos que le hago y que le hacen, y ha resultado una experiencia muy positiva en el que poco tiempo que lleva.

La perra se ha ganado el cariño de familiares, amigos y seguidores del comunicador.

-Por último, dicen que los perros se parecen a sus dueños, ¿en qué se parece Rita a Jesús?

-Son muy importantes los primeros años de vida de un perro. Y mi casa siempre ha sido un hogar en el que ha habido música, risas, amigos, familia y Rita siempre ha crecido en ese buen ambiente que yo tanto he defendido... Quiero pensar que ella es igual de vital, optimista y bromista que soy en muchos momentos.

