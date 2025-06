«Me parece genial que traigan a las tudancas de vuelta a Santander» Once años después, más de 800 vacas desfilan ya por la capital, cuyo centro estará paralizado alrededor de tres horas. Es un momento «histórico», dicen quienes se han acercado a ver las reses

Sábado, 7 de junio 2025, 12:23 | Actualizado 13:31h.

La pasá ha vuelto a Santander once años después y las vacas tudancas ya han iniciado su recorrido por el centro urbano de la capital cántabra. La expectación es máxima y decenas de curiosos se han acercado a la zona de la La Remonta para ver de cerca a los animales en los corrales que se han instalado en ese punto. Allí los ganaderos han podido darles los últimos retoques a las reses antes de iniciar la marcha que recorre ya la arteria principal de Santander.

Las vacas estarán recorriendo la ciudad prácticamente hasta las tres de la tarde. El centro de la ciudad quedará parcialmente paralizado ya que el recorrido está previsto entre Valdecilla y Puertochico. Desfilarán cerca de cincuenta ganaderías, que exhibirán sus mejores ejemplares por las calles de la ciudad en un día que, de momento, se mantiene nublado.

Se han colocado 2.500 vallas para garantizar la seguridad y, junto a los ganaderos que guiarán a las vacas, trabaja un operativo de 30 policías, seis bomberos y 15 voluntarios de Protección Civil, entre otros profesionales.

Ya en Cuatro Caminos y San Fernando

También con expectación esperan ya cientos de curiosos en la rotonda de Cuatro Caminos al paso de las tudancas. Muchos de ellos no vieron desfilar a las reses por última vez. «Me parece genial que traigan de vuelta a las tudancas para que la gente las vea», ha señalado Francisco Aguilera, vecino de Guarnizo. «Yo me crié en el Valle de Iguña y siempre he estado familiarizado con ellas». A su lado se encuentra Carmen Alonso para disfrutar de un momento «histórico» por las calles de la capital cántabra.

Algunos como Marina Gaona, madrileña afincada en Santander, se han visto sorprendidos por la 'pasá' y aprovechan para subir rápido a casa y verlo desde las alturas. «Es algo a lo que no estamos acostumbrados, me han explicado que hacía muchos años que no sucedía y ya tengo la curiosidad de verlo», ha comentado impresionada.

Los integrantes de las ganaderías han aprovechado la ocasión para vestirse de montañeses y algunos encabezan con tambores y pitos sus comitivas. Uno de los momentos más curiosos se produce al pasar por debajo del túnel, en este caso el de San Fernando, donde se ha vivido un resonar distinto con las campanos y el eco que se genera.

Por la plaza Porticada

Esta 'pasá' ha traído a muchos curiosos de todos los puntos de la región. Algunos como Diego y su familia han llegado desde Vega de Pas. «Es una gran idea que la gente de Santander conozca un poco la cultura de los pueblos», ha asegurado. «He traído a los niños junto al túnel para que escuchen con fuerza los campanos».

Las tudancas están ya en la plaza Porticada de Santander. Justo allí está prevista la música en directo de Hermanos Cosío, Puri Díaz y Álvaro, Güeyos y Repande. Justo enfrente, en la plaza de Correos, hay un mercado de productos locales hasta las 19.00 horas.

Dando la vuelta en Puertochico

Las primeras tudancas están dando ya la vuelta en Puertochico, con lo que ya han completado el recorrido que, en sentido contrario, les llevará ahora hasta la Remonta.

Como las vacas son hoy las protagonistas, eso supone desplazar a los coches. Circular este sábado –laborable para muchos vecinos– por la ciudad implicará usar vías como la S-20 y no acercarse al centro durante el itinerario.

Volviendo por el túnel del Centro Botín

Las tudancas atraviesan ya el túnel del Centro Botín. Hoy la bahía no es la protagonista habitual de la instantánea de los cientos de curiosos que se han dado cita en los alrededores del museo y de Puertochico.

Javier Mezquía aprovecha durante el paseo a su mascota para pararse a ver el paso de las tudancas. «No las vi la última vez que pasaron, así que he aprovechado para bajar a la calle», ha contado. «Me parece bien que desfilen, es una tradición y las tudancas son muy bonitas de ver».

Una parada por seguridad

Ahora mismo las vacas de la cabecera de la pasá están paradas a la altura de Isabel II. ¿Por qué? Lo hacen "por seguridad", para que no se crucen con las reses que pasan al mismo tiempo a la altura del Ayuntamiento de Santander.

La idea es evitar cualquier incidente, como el que ocurrió en 2014, cuando uno de los animales se desbocó cerca del edificio de Correos. El susto fue grande entonces.

A partir de ahora y de este punto, las vacas emprenderá su vuelta hasta La Remonta, cuya llegada está prevista a las 15.00 horas.