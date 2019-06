Y si nos saltamos las reglas MIRADAS DMODA Acompaño mi fotografía de una reflexión sentida, para remover y accionar los sentimientos MELA REVUELTA Miércoles, 19 junio 2019, 17:00

Son muchas las personas que andan con el corazón de mudanza y en ese desorden no se admiten disculpas, los cambios son así y perderse entre cajas es lo que tiene hasta encontrarse y colocar cada cosita en su lugar si es que encaja en tu ahora. Así que, ¡bendita anarquía!

Permítete sentir lo que necesites. ¿Perdido? Piérdete en ti entonces, pero eso sí, sincérate contigo mismo aunque duela. Date espacio. Escucha-te en off. Cuida-te. Acepta que te suelten o te den la espalda porque sólo así podrán ubicarse los sentimientos como las cajas del traslado con libros, cristalería, cuadros… que aún permanecen embalados.

Imagen de la fotógrafa cántabra. / MELA REVUELTA

Sé verdad y la verdad te vendrá de vuelta. Atreve-te. Emociona-te. Provoca-te. Respeta-te. Rompe las reglas de lo que se espera de ti… que ése sea tu primer paso para quedarte con todo lo que tú eres. No siempre somos lo que estamos.

Y así es que en mí ahora, me doy permiso para cortar articulaciones aunque no funcione para muchos, aunque no quede bien… esto es soltar y también saltar.

