Peinados, cortes y maquillajes solidarios en Santoña

Ari lo tenía en mente desde hace tiempo. Quería pegar un tijeretazo a su larga melena castaña y donar el cabello para ayudar a personas que sufren cáncer. Hasta ahora no se había atrevido a dar el paso, pero el pasado miércoles aprovechó la hora del recreo en el Instituto Marqués de Manzanedo de Santoña en el que estudia para cambiar su 'look' por un fin de lo más solidario.

La alumna de 3º de la ESO fue la única valiente que se animó a sentarse en una de las sillas de la improvisada 'peluquería', montada en el pasillo de entrada del centro educativo, y deshacerse de buena parte de su coleta. Más de 30 centímetros de pelo que irán directos a la Asociación 'Mechones Solidarios', con sede en Málaga, para confeccionar pelucas para pacientes que están bajo un tratamiento de quimioterapia. Hasta allí también mandarán la recaudación obtenida con los servicios de belleza que realizaron las alumnas del ciclo de Formación Profesional Básica de Peluquería y Estética a compañeros y vecinos que quisieron ponerse guapos a cambio de un donativo.

Trabajos de peluquería en este salón improvisado del IES Marqués de Manzanedo. / DM

El Manzanedo llevó a cabo esta iniciativa solidaria por primera vez. Y ha salido tan bien que ya están pensando en repetirla el próximo curso escolar. La idea surgió durante una visita al Grado Medio de Peluquería del instituto 'Valle de Camargo'. «Fui con las alumnas para que vieran lo que pueden seguir estudiando cuando acaban aquí el Básico y nos contaron que ellos realizan la Semana Cultural y tienen un evento parecido. Me gustó tanto que les hemos copiado», explica Irene Rodríguez, profesora de la especialidad de peluquería.

«Conocimos la idea en una visita al IES Valle de Camargo y lo hemos repetido aquí para ayudar a personas con cáncer» Irene Rodríguez | Profesora de Peluquería

Antes de organizar todo, se informó en detalle de la labor de la Asociación 'Mechones Solidarios' y «me encantó el proyecto». «Se lo comenté a mi compañera, Ana González, que es la profesora de estética y a las alumnas y nos hemos lanzado a celebrarlo». El día y la hora fueron el pasado miércoles, a las once y diez, en el descanso del recreo.

Galería. Algunos momentos de belleza y solidaridad. / DM

Cuando tocó la campana, las alumnas tenían todo listo para ponerse manos a la obra. En unos grandes carteles anunciaban los servicios que realizaban a cambio de un donativo. Trenzas, recogidos, rizos, mechones de colores y maquillajes de uñas. «Son todo cosas que ellas ya saben hacer porque lo hemos estudiado y practicado en clase». Con la excepción de los cuatro cortes de pelo que hubo a lo largo de la jornada y que los llevó a cabo la docente, ya que esta materia no se aborda en el Grado Básico.

«Quería donar mi pelo desde hace tiempo y al organizarse esto en el instituto, me he animado» Ari | Alumna 3º de la ESO

Las primeras 'clientas' fueron las propias alumnas del instituto que quisieron aportar su grano de arena. Así, mientras Claudia movía con soltura las tenacillas para hacer rizos a una compañera de pupitre, en la mesa de al lado Sara pintaba las uñas de color morado a su amiga Diana. Sin deshacerse de la timidez que brota en la adolescencia, aseguraban estar encantadas de poder ayudar. Sara, es de Colindres y realiza el segundo curso del ciclo. «Me parece una idea muy buena y quiero que se repita más veces. Cualquier persona cercana puede sufrir cáncer: un familiar, un vecino, un amigo...y con la recaudación se realizan pelucas para que se vean mejor», dice sin soltar el pincel del esmalte.

Mínimo 30 centímetros

En ese momento, Irene reclama la atención de todas las alumnas para explicarles algo importante. Acaba de llegar a la 'peluquería' Ari, estudiante de 3º de la ESO, y quiere donar parte de su melena para la asociación. «La verdad es que ha sido una sorpresa porque no esperábamos a nadie». La profesora le ata el cabello en una coleta y con un regla mide el largo. Como mínimo en adultos se corta 30 centímetros. Marcando un poco más de esa cifra con los dedos, Irene mete la tijera para cortar y de inmediato todos los que están alrededor rompen en aplaudir por el valiente y solidario gesto.

Preparando la melena para el corte solidario. / DM

Ari se muerde el labio porque ya no hay vuelta atrás y la docente enseña a la cámara el mechón de pelo que, a buen seguro, dibujará una sonrisa a alguien que esté sufriendo las consecuencias del cáncer. «Lo quería donar desde hace mucho y al ver que se hacía esto en el centro me he decidido», explica la joven, que se lleva las manos al pelo. «¡Ay, es muy corto!», exclama. Tras ese primer impacto por el cambio radical - «toda la vida lo he llevado largo» - dice sonriente que «no me importa» porque es para ayudar. Por su donación, recibió un diploma de 'Mechones Solidarios' y el reconocimiento de todo el instituto.

En la silla de al lado está Zira, de primero de la ESO. Ella se puso en manos de Yanire y Sofía para hacerse dos mechones de color azul y dos trenzas de espigas. Cuenta que fueron sus padres los que le han alentado a participar en la iniciativa. «Hay que aprovecharlo porque tienes cerca la oportunidad de ayudar. Me dicen que me queda bien el pelo recogido y me he animado. Donaré cinco euros».

En otra mesa, también se pusieron a la venta productos de la asociación como pulseras, cepillos, y llaveros para recaudar fondos. Las profesoras destacaron que la jornada sirvió a las alumnas para poner en práctica los conocimientos adquiridos y a la vez para demostrar su solidaridad. «Trabajan el concepto de la imagen personal ya que con las pelucas se aumenta la autoestima de personas que tienen cáncer y se quedan sin pelo y a la vez es una motivación personal para seguir estudiando».

La coleta que irá destinada a la ONG 'Mechones solidarios'. / DM

En el ciclo de Peluquería y Estética, conformado por primer y segundo curso, hay matriculado 16 estudiantes, todas mujeres menos dos chicos. Tienen entre 15 y 17 años y antes de recalar aquí estaban realizando 2º y 3º ESO con intención de abandonar los estudios. «Con este programa de Formación Básica se busca reengancharles al sistema educativo dándoles a la vez la oportunidad de aprender una profesión que les gusta». Si hincan los codos obtienen tanto el título de la especialidad, lo que les convierte en auxiliares del sector, como el de la ESO. Y es que también estudian asignaturas de lengua, matemáticas o inglés.

Algunas de las alumnas que han paso por el grado no solo lo han superado sino que han seguido instruyéndose en esta rama en otros centros. Es el deseo de Karma, que a punto de acabar segundo, tiene claro que «voy a continuar formándome en estética y después como asistente personal». Se confiesa una apasionada del maquillaje. En el instituto tienen un salón de belleza' en el que estudian y donde atienden a diario a vecinas que quieran peinarse, depilarse o hacerse la manicura. «Es la única manera de que ellas y cojan soltura con modelos reales».

