Un look de pasarela versionado con estilo y a precio 'low-cost'

¡Hola, familia! Llegó septiembre y ya estamos casi en la recta final del verano, con bajadas de temperaturas y pensando ya en prendas de entretiempo que podamos lucir. Para eso, en el look de hoy me he querido inspirar en una de las últimas colecciones del diseñador y rey del 'jet-set-americano', Michael Kors. Con un look juvenil, relajado y de estilo urbano.

Look del diseñador Michael Kors sobre la pasarela. / DM

Así, os muestro un 'outfit' influenciado por la cultura del surf en el sur de California. Con piezas que nos remiten a la esencia 'Athleisure' de los años noventa, se trata de la mezcla entre Athlético (athletic) y ocio (leisure). Esta, sin duda, es la combinación de las prendas fashion y la comodidad. Como las deportivas, sudaderas, pantalones jogger,… una tendencia en la moda en la que la ropa hecha para entrenamientos y otras actividades deportivas se emplea en otros momentos, como en el lugar de trabajo, en la escuela u otras ocasiones casuales o sociales.

En mi caso, como sabéis, he intentado adaptar esta combinación de la pasarela a mi estilo y también a todo tipo de bolsillos. Creando una versión 'low-cost' de un gran diseñador. Porque vestirse bien no es cuestión de invertir mucho dinero.

¡Espero que os guste el post!

Galería. Algunas imágenes del look del 'influencer' cántabro. / ANDREA BALDEÓN

Mi estilismo de hoy:

Gabardina: Bershka.

Camisa: Springfield.

Camiseta: Bershka.

Pantalón Jogger: Zara.

Deportivas: New Yorker.

Gafas: Óptica Cantabria.

Espero que os inspire este look y, como siempre digo, apostad por vestir con personalidad. Porque los chicos también nos merecemos vivir la moda a nuestro modo. Así os lo muestro en mi blog y en redes sociales como mi Instagram.

¡Un abrazo y a ser felices!

