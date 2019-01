Las Rebajas de moda que no querrás perderte en Cantabria A LA CAZA DE TENDENCIAS BY @SANTANDERCONDOBLEL Mi consejo es no comprar a lo loco e invertir en prendas que serán tendencia en este 2019 LAURA GONZÁLEZ QUINTANA Martes, 8 enero 2019, 18:54

¡Hola, familia de Cantabria DModa! Ante todo, ¡Feliz Año a todos! Después de tanta fiesta y brillos por doquier, llega la hora de pensar en las Rebajas. En esta época del año debemos tener en cuenta no comprar a lo loco e invertir en prendas que vamos a poder utilizar en 2019. Así, he resumido en este look tres prendas en las que vas a poder invertir, porque no van a pasar de moda en todo este año.

Sudadera con posibilidades infinitas

La sudadera se ha convertido en un básico en el armario, desde que el 'athleisure' llegase a nuestro armario, estos artículos deportivos impregnan nuestros 'outfits'. Olvida los estilismos obvios y aburridos, no la uses con la típica malla negra o vaqueros, las mejores 'bloggers' la combinan con faldas como @barbatacmode; minis como @teresaandresgonzalvo; pantalones de raya lateral, o debajo de un blazer o un abrigo para un perfecto estilismo 'working girl', como nos muestra @martacarriedo.

La falda plisada, un clásico atemporal

El plisado, ese tejido que el maestro Fortuny dominaba a la perfección. Concretamente, la falda plisada la ha vestido Grace Kelly en 'Atrapa un ladrón', y la han llevado todos estos años a los altares diseñadores como Balenciaga o Gucci, conclusión…. ¡Nunca pasa de moda! Hazte con una y se convertirá en una prenda de tu fondo de armario. Las posibilidades para combinarla son infinitas. Es uno de los estilismos favoritos de Meghan Markle, que escogió este 'outfit' en azul para su despedida en Nueva Zelanda; también es un estilismo muy repetido por la 'it-girl' Olivia Palermo y podemos inspirarnos en Victoria Beckham para vestirla de la manera más sencilla para el día a día.

Pisando fuerte (en deportivas)

Una 'ugly' deportiva, como la mayoría de las tendencias esta playera de aspecto tosco, suela ancha y un cierto aire 'normcore' salió de las pasarelas. Como muestra la modelo Bella Hadid las triple S de Balenciaga fueron las más vendidas en 2017, y este 2018 lo han sido las Archlight de Louis Vuitton, como las que viste Hailey Baldwind, futura esposa de Justin Bieber y las Rhyton de Gucci, utilizadas por la cantante Rosalía, en su actuación de los Grammy Latinos. Invierte en una deportiva de este estilo y combínala con faldas y vestidos, sustituyendo a unos 'stilletos' sin miedo, ganarás en comodidad y seguirás de plena tendencia en 2019.

Versión 'low-cost'

Ahora puedes aprovechar las Rebajas y conseguir una falda plisada en Zara por 19,90 euros; una sudadera Levi's con descuento en Asos por 37,00 euros; y unas deportivas en Berskha por 29,00 euros.

MI LOOK DE HOY:

Bolso: Crossbody.

Sudadera: Bimba y Lola.

Falda:Zara.

Deportivas: Zara.

Peluquería y 'make-up': SHair Company.

Nos vemos aquí el próximo día y mientras tanto en mi Instagram o en mi bitácora personal. ¡Felices Rebajas!

