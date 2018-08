De alcohol, ¿qué dosis? El umbral de riesgo a partir del cual el consumo de alcohol podría afectar a nuestra salud es de 100 gramos de alcohol a la semana JOSÉ ENRIQUE CAMPILLO Lunes, 20 agosto 2018, 19:32

La humanidad lleva más de once mil años consumiendo bebidas alcohólicas. Pero en los últimos tiempos se debate sobre la dosis de alcohol, bajo cualquiera de las formas posibles, que no se debe sobrepasar para que nuestra salud no se vea afectada. Esta polémica se resolvió en una publicación aparecida este mismo año en la revista médica más importante de el mundo, The Lancet. Se estudiaron 599.912 sujetos a lo largo de varios años para tratar de aclarar cuál era la dosis de alcohol a partir de la cual se resentía nuestra salud, sobre todo cardiovascular. Se evaluó el consumo semanal de alcohol y su relación con la mortalidad por cualquier causa. En el periodo de estudio se registraron 40.310 muertes y 39.018 eventos cardiovasculares.

El estudio concluyó que el umbral de riesgo a partir del cual el consumo de alcohol podría afectar a nuestra salud era de 100 gramos de alcohol a la semana. Por debajo de esa cifra la cantidad de alcohol consumido no se diferencia en su efecto sobre nuestra salud a no consumir nada. Pero, ¿cómo podemos saber cuanto son 100 gramos de alcohol? Es fácil. Y aconsejo a los interesados que recorten este artículo y lo peguen en la puerta de la nevera o del mueble-bar de casa.

Todas las bebidas alcohólicas llevan en la etiqueta lo que se denomina 'graduación alcohólica'. Es decir, los centímetros cúbicos de alcohol que hay en cada 100 cm 3 de bebida. En un vino tinto en cuya etiqueta pone una graduación de 13% quiere decir que hay 13 cm 3 de alcohol puro (etanol) por cada 100 cm 3 (una copa bien servida).

Para transformar el volumen de alcohol en peso (gramos) se multiplica por su densidad que es 0,8. Por lo tanto, una copa de 100 cm 3 de vino tinto de 13% de graduación contiene 13 x 0,8 = 10,4 gramos de alcohol puro.

Una caña de cerveza, de una graduación del 5%, contendría 5 x 0,8 = 4,0 gramos de alcohol. Y una copa de 50 cm 3 de brandy, de una graduación del 40%, contendría 20 x 0,8 = 16 gramos de alcohol.

De esta manera podemos ir calculando los gramos de alcohol que vamos consumiendo para no superar los 100 gramos semanales.

Si no queremos andar con cuentas, a veces complicadas, siempre podemos recurrir a las UBEs o Unidades de Bebida Estándar, que equivalen a 10 gramos de alcohol. No debemos de sobrepasar diez UBEs a la semana. Para facilitar las cosas podemos considerar tres grupos de bebidas que nos servirán de referencia:

1.- Un chupito de licor de frutas, dos quintos o dos cañas de cerveza o una copa de vino equivalen a una UBE.

2.- Un cubata, un gin tonic o equivalentes o una copa de licor (50 cm3) equivalen a 2 UBEs.

3.- Una copa de aguardiente, vodka o tequila o bebidas equivalentes son 2,5 UBEs.

De esta manera podemos repartirnos la dosis recomendada semanal según nuestros propios hábitos.

Es cierto que es más saludable repartir los 100 gramos en siete días que beberlos todos el viernes por la noche; y menos si tenemos que conducir un vehículo. El alcohol afecta al cerebro a cualquier dosis.