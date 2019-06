Dónde comprar el mejor pan y los postres, helados más ricos en Cantabria

El pan y el postre son dos elementos que nunca deben faltar en una comida o una cena, sobre todo si se hacen en un restaurante. Para ello, cada año los chefs van adaptándose a las tendencias que, en muchas ocasiones, son marcadas por los propios clientes. En otros casos, son los productores los que proponen nuevas materias primas para satisfacer a todos los paladares. Hoy en Cantabria en la Mesa conocemos los establecimientos que hacen los mejores panes, dulces y helados de la región.

Santander Panusa

Dirección: Pol. Ind. Candina, Calle Río Pisueña, s/n, 39011 Santander.

Teléfono: 942 33 57 08.

Dirección: Familia Martínez

Especialidades: Además de sus referencias consolidadas como el pan Bogavante, el pan del Norte con Maíz, el pan Provenzal o los llamativos Happy Buns de sabores y colores, Panusa ha lanzado una amplia variedad de hogazas al horno de piedra (con pasas y nueces, maíz y cereales, sarraceno, chocolate y nueces, semillas de chía, etc) o con sus panes de hostelería bañados en una deliciosa selección de cereales.

Santander Gelatería Vía Mazzini 43

Dirección: Calle Castelar 9, Santander. También en calle Lealtad 13.

Teléfono: 942 941 715.

Maestro heladero: Diego Humberto Álvarez.

Responsable: Susana Adriana Albanese.

Especialidades: Helados 100% artesanos y 100% italianos. Realizamos una constante labor de investigación y desarrollo de nuevos sabores de helados (hemos llegado a presentar más de 100 gustos). Habitualmente ofrecemos 28 sabores distintos que se producen a diario.

Santander Los Alciturrianos

Dirección: Calle Repuente 49, Santander.

Teléfono: 659 500 648.

Maestro pastelero: Víctor Alciturri. Casa fundada en 1950.

Especialidades: Alciturrianos, producto típico de Cantabria, elaborado de forma totalmente natural, sin conservantes.

Observaciones: Víctor Alciturri elabora este dulce de manera artesanal, con una masa de trigo, manteca de cerdo, azúcar, almendra y canela. Los alciturrianos son pequeñas pastas, de tamaño rectangular, con un sabor auténtico, delicioso e inconfundible.

Santander Zampabollos

Dirección: Río de la Pila 8 y calle Moctezuma 4, Santander.

Teléfono: 942 226 242.

Especialidades: Elaboran su propio pan a diario y de forma artesanal en el obrador de Moctezuma, para tiendas y encargos. Todo con productos de primera calidad. Panes de varios tipos: espelta y miel, hogaza, campesino, mini napolitanas y pastelitos, tartas artesanas por encargo, bocatas y minibocatas variados, tartaletas, cocas, etc.

Observaciones: Fines de semana y vísperas, de 21.00 horas a madrugada.

Torrelavega Panadería La Llama

Dirección: Augusto González Linares 10, Torrelavega.

Teléfono: 942 085 648.

Responsable: Juan Carlos Velarde.

Maestro panadero: Antonio Eguren, con más de 40 años de profesión.

Especialidades: Hojaldre y pan artesanal hecho con masa madre. Panes más demandados: De maíz, de masa madre, rústico, de picos, de brillo, chapata, alemán, de soja, de centeno, multicereales. Reparto a domicilio.

Torrelavega Panadería La Asunción

Dirección: Calle Consolación 29, Torrelavega.

Teléfono: 942 880 024.

Maestro panadero: Guillermo Pardo Rojo.

Maestra pastelera: Vanesa Urraca Crespo.

Especialidades: Panes de grano entero elaborados con masa madre de cultivo propio y larga fermentación, pan de Torrelavega elaborado con teff, rosquillas de anís, hojaldres, tartas, galletas y empanadas. Otros: pan de espelta, integral 100%, de maíz, de cereales y panes rústicos.

Selaya Sobaos El Andral

Dirección: Barrio El Andral 6, Selaya.

Teléfono: 942 591 168.

Maestros reposteros: Alicia Santander y Manuel y José Ángel Sáinz.

Especialidades: Sobaos con IGP (también ecológicos), quesadas (también ecológicas) y pastas de mantequilla. Granja propia con certificación ecológica. Quesadas ecológicas. En mayo han recibido el Premio al Productor Ecológico en la cuarta edición de los Premios Alimentos de Cantabria.

Gajano | Sarón Panadería Oslé

Dirección: Bº El Puente 78, Gajano (obrador) y Bº San Lázaro 68, Sarón (tienda).

Teléfonos: 942 503 169 y 942 563 003.

Maestro panadero: Fundada en 1954 por Francisco Oslé Lavín, hoy dirigen el negocio, los hermanos Francisco y Gladys Oslé. La única panadería en Cantabria reconocida, a finales del pasado año, como una de las mejores 80 panaderías en la Ruta Española del Buen Pan.

Especialidades: Panes funcionales (chía, maíz, centeno, chapata nueces y pasas); línea gourmet (masa madre ecológica de cultivo propio) y hogazas artesanas (pasiegas, centeno, aceituna). Producto más vendido: Pan artesano a la piedra.

Santander Panadería El Taller

Dirección: Calle Jesús de Monasterio 26, Santander.

Teléfono: 942 786 130.

Especialidades y productos: Buenos y frescos cada día. Una familia de panes inigualables, preparados 100% con masa madre, sin aditivos artificiales ni conservantes. Una elaboración artesanal con el sabor más innovador. Esto nos permite conseguir un pan mucho más nutritivo y sabroso de mayor durabilidad y con beneficios digestivos para los que más queremos. Contamos con un surtido excepcional de bollería dulce y salada, así como los típicos pinchos de tortilla. Un sitio al que ir en familia y disfrutar.

Santander Panaderías Elechino

Dirección: Calle Simancas 15, Santander.

Teléfono: 942 332 546.

Maestro panadero: Víctor Castanedo Taborga.

Especialidades: Panes artesanos de masa madre, repostería y dulces típicos. Panes especiales: Pan y torta de suela, pan de chía, pan de espelta, pan de maíz...

Torrelavega Coexpa

Dirección: Paseo del Niño 4, Torrelavega.

Teléfono: 942 805 833.

Responsable: Eduardo y Conchi Berrouet.

Especialidades: Productos para panaderías, pastelerías, heladerías y Horeca. Productos más vendidos: Masas madres, harinas ecológicas, chocolates, natas, mantequillas, frutos secos, conservas, frutas congeladas y escarchadas.

Santander Confitería La Francesa

Dirección: General Dávila nº62 interior -frente a Santa Clotilde- y nº260, Santander.

Teléfonos: 942 792 171 y 942 314 617.

Propietarios: Francisco Javier Merino Liaño y Laura Riancho Laso.

Especialidades: Pastelería artesana de siempre, con obrador propio.

Observaciones: Elaboracion con mantequilla y productos de primera calidad. Gran variedad de tartas y pasteles; decoraciones especiales, repostería hojaldrada estilo Francia. Amplio surtido de pastas, productos típicos de nuestra tierra: sobaos y quesadas pasiegas de mantequilla. Productos navideños de elaboracion propia. Roscones de Reyes, tradicional y especial, hojaldrado, jugoso y relleno.

Santander Panadería La Antigua

Dirección: Calle Daoiz y Velarde 15 y Calle San Fernando 4, Santander.

Teléfono: 649 527 508 y 942 139 511.

Propietarias: Mercedes Cadelo y Laura Juez.

Especialidades: Está pastelería y panadería de éxito, con obrador propio, se caracteriza por ofrecer producto fresco y natural (sin aditivos ni conservantes) siempre recién hecho. Ofrece desde hace seis años panes de todo tipo (recomendable probar el cristal, único en Cantabria, o el de pasas y nueces), hojaldre de mantequilla, tartas artesanas, pastas de té, empanadas, productos delicatesen, roscos de Reyes... Bizcochos de leche y mantequilla, besitos de coco, galletas de harina integral ecológica y bizcochos de espelta y arándanos.

Observaciones: Se puede desayunar, merendar o tomar un café en cualquiera de los establecimientos. Hace pocos meses, dado su éxito, abrió una gran cafetería en la santanderina calle San Fernando.

Selaya Sobaos El Macho

Dirección: Calle La Campera 9, Selaya.

Teléfono: 942 590 219.

Especialidades y productos más vendidos: Sobaos y quesadas pasiegas.

Observaciones: Fundada a mediados de los años 50 por Gumersindo García y Matilde Sáinz, hablar de Casa el Macho es hacerlo de los sobaos y las quesadas pasiegas. La tercera generación de Gumersindo y Matilde mantiene los compromisos de calidad y utilización de productos naturales en la elaboración de los dulces más representativos de la región. Sus sobaos y quesadas son conocidos dentro y fuera de la región. Bajo el sello de Valles Pasiegos, siguen ofreciendo sus productos con recetas tradicionales.

Premios: A la calidad alimentaria en Oviedo; Cantábrico Excelente; A la mejor quesada de Cantabria en la cata a ciegas de Torrelavega organizada por Afca y el más reciente de todos, A la Trayectoria en el sector agroalimentario en la cuarta edición de Premios Alimentos de Cantabria, el pasado mes de mayo.

Santander | Heras Panadería artesana G-Torre y Gómez Pan

Dirección: G-Torre: Calle Santa Lucía 24, Santander | Gómez Pan: Las Cagigas 30, Heras.

Nuevo punto de venta: Plaza de la Esperanza. Teléfonos: 942 216 203, 942 526 277 y 942 550 121. Especialidades: Pan de horno de leña y productos a la carta.

Productos más vendidos: Productos de horno de leña.

Observaciones: Su actividad principal es la fabricación de pan de gran calidad por su modo de elaboración. Por no estar sometidos a un proceso industrial, no tienen ni colorantes ni conservantes. En este sector, la industrialización ha desplazado los medios tradicionales de producción, por ello, las panaderías Gómez Pan y G-Torre ofrecen algo distinto y muy valorado en este mercado. «Somos una empresa familiar y llevamos en este sector más de 30 años, por lo que los conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo y la experiencia otorgan gran prestigio en el sector en nuestro ámbito». «Nuestro modo de trabajar garantiza la máxima calidad. El sabor, cómo no, es la nota principal que hace que nuestros productos sean reconocidos. Lo conseguimos a través de las mejores materias primas y de un proceso de fabricación tan tradicional como fiable».

Santander | Renedo de Piélagos | Torrelavega Panaderías Piélagos

Dirección: Bº Salcedo s/n, Vioño de Piélagos.

Teléfono: 942 572 032.

Tiendas: En Santander, Renedo de Piélagos y Torrelavega.

Especialidades: Pan y magdalenas. Ambos productos son elaborados por un gran equipo de profesionales en el sector, utilizando las mejores materias primas y los procesos de producción más artesanales. Panadería Piélagos es una empresa familiar que nació en la década de los 80 en la pequeña localidad de Vioño de Piélagos y en el transcurso de un continuo crecimiento surgió la oportunidad de cambiar de ubicación, debido al aumento de producción y a la necesidad de un mayor espacio. «Aunque éramos una pequeña empresa de reciente creación contábamos a nuestro favor con uno de los factores más importantes en este sector, la experiencia». Gracias a unas instalaciones más amplias, con maquinaria nueva, más puntera y moderna, ha ido aumentando la producción y ventas con la incorporación de panes especiales de distintos tipos (integrales, centeno, chía, espelta y cereales) a la producción diaria de pan fresco y magdalenas. «Nuestro objetivo es satisfacer al cliente», por ello, Panaderías Piélagos está tramitando la certificación ISO 9001: 2015 para conseguir mejorar los procesos de producción y una mejor satisfacción del cliente.

Soto Iruz Barquillos y Galletas Tanis

Dirección: Barrio Casuso, Soto Iruz.

Teléfono: 942 596 033.

Maestro barquillero: Estanislao Fernández Ortiz .

Especialidades: Barquillos y Galletas Tanis es una de las primeras industrias de Cantabria en la fabricación, venta y distribución de barquillos y galletas tanto a nivel nacional como internacional. «Gracias a nuestro control de calidad y la inversión constante en I+D, nuestra empresa puede ofrecer a nuestros clientes un compromiso en calidad y entrega de cualquier pedido. Disponemos de unas modernas instalaciones de 1.000 metros cuadrados en Iruz, Cantabria, España. Con una larga tradición familiar que se remonta a más de 60 años fabricando cucuruchos artesanos con la misma receta transmitida de padres a hijos desde generaciones, Barquillos y Galletas Tanis tiene como principal objetivo prestar un servicio de calidad a sus clientes, con un exquisito trato personal, destacando la rapidez de entrega, la eficacia, la eficiencia y la calidad con el buen hacer de los Valles Pasiegos».