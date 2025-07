Dónde tomar un buen combinado por Cantabria

Alicia Del Castillo Santander Martes, 22 de julio 2025, 18:06 | Actualizado 18:19h. Comenta Compartir

En respuesta a las demandas de un consumidor cada vez más preocupado por la salud, la sostenibilidad y la búsqueda de experiencias, el mundo de la coctelería es hoy más consciente que nunca. Dentro de esta tendencia, el cordial se ha convertido en un ingrediente imprescindible. Un concentrado de frutas, cítricos o hierbas y especias que no solo aporta complejidad y sabor sino que permite experimentar con ingredientes frescos y locales. Tal y como se desprende del informe Tendencias en Coctelería 2025 de Bacardi, los consumidores priorizan experiencias personalizadas, sabores naturales, elaboraciones artesanas y propuestas, cada vez, más sostenibles.

En este contexto, los siropes y cordiales caseros –con ingredientes frescos y sin alcohol añadido– han dejado de ser simples endulzantes. Sutil, versátil y colmado de matices, el cordial se ha convertido en un ingrediente fetiche para los barmans contemporáneos como pudo verse el pasado mes de junio en el 45º Campeonato Regional de Coctelería celebrado en Torrelavega.

Con su equilibrio entre dulzor, acidez y aromas botánicos, este preparado artesanal permite realzar sabores, aportar complejidad y firmar cócteles con personalidad. En un mundo en el que la personalización es clave, el cordial casero se ha convertido en un ingrediente imprescindible para quienes quieren ofrecer algo más que una bebida. Su capacidad para concentrar sabores, simplificar recetas y aportar coherencia al cóctel, lo ha colocado en el centro de la mixología actual.

Ya sea en entornos profesionales o amateurs, dominar el arte del cordial es abrir la puerta a una nueva dimensión del sabor. Desde la plataforma de formación de la multinacional británica líder en la producción y distribución de bebidas alcohólicas premium, Diageo, apuntan a una «plena efervescencia del movimiento de la coctelería artesanal», lo que justifica que los barmans más inquietos vuelvan a experimentar con la alquimia de los siropes y, especialmente, de los cordiales caseros o de autor.

¿Qué es un cordial y por qué está de moda?

Aunque el término cordial puede sugerir diferentes cosas (desde licores hasta bebidas medicinales), desde Diageo explican que en coctelería contemporánea hace referencia a un sirope enriquecido con «una combinación sofisticada» de ingredientes. A diferencia de los siropes simples, que suelen llevar únicamente agua y azúcar, los cordiales incorporan también ácidos (como zumo de cítricos o ácido cítrico), sal y múltiples aromas –frutas, hierbas, especias o incluso vegetales– que aportan un perfil de sabor más redondo y profundo.

Esta versatilidad y riqueza hacen del cordial un ingrediente ideal para elevar un cóctel sin necesidad de sobrecargarlo de componentes: «Basta un buen cordial para conseguir una bebida compleja, balanceada y diferente».

Siropes, el punto de partida

Los siropes son mezclas dulces, normalmente de agua y azúcar, que se infusionan con distintos sabores. Entre los más comunes están el sirope simple, básico para miles de recetas, que mezcla a partes iguales de agua y azúcar; con hierbas aromáticas como menta, albahaca o romero, que aportan frescor; afrutados o cítricos, como el de lima, el más utilizado en coctelería, ya que para muchos es el ingrediente más importante para un Gimlet perfecto. Un cóctel clásico batido a base de ginebra, jugo de lima y almíbar o azúcar.

También cordiales especiados, con canela, clavo, cardamomo, jengibre... De tónica, con base concentrada para una tónica casera, con quinina, cítricos y especias; de cerveza de jengibre: dulce y picante, ideal para otros clásicos de la coctelería, el Moscow Mule o Dark 'n' Stormy.

Con personalidad

Para crear un cordial de autor lo más importante es entender las proporciones y elegir ingredientes de calidad. Primero se mezcla azúcar (puede ser blanco, demerara, moscovado...) y agua a partes iguales. Se añade el zumo de fruta o el ácido elegido (limón, lima, ácido cítrico o málico) y se incorporan los ingredientes aromáticos (fruta, hierbas, especias). Se calienta suavemente sin hervir o se deja infusionar en frío durante varias horas o, incluso, días.

Para conseguir un néctar limpio hay que colar el sirope resultante con un colador de malla fino y embotellarlo en recipiente previamnre esterilizado y etiquetarlo con fecha e ingredientes para después conservar en frío.

Ampliar Lima Rose's, el primer cordial La historia del cordial de lima Rose's se remonta a 1860, cuando Lauchlan Rose patentó su método para conservar el jugo de lima, como remedio para el escorbuto, una enfermedad causada por la falta de vitamina C, especialmente común entre los marineros. Desde entonces, se ha convertido en un producto reconocido a nivel mundial. El cordial de lima de la marca Rose's comenzó a venderse en Reino Unido en el año 1867. Actualmente su patente pertenece a The Coca-Cola Company. Durante el siglo XIX, los marineros de la Armada Británica tenían que consumir un trago de cordial de lima por una cuestión sanitaria pero fue el cirujano de la marina real británica, Sir Thomas Gimlette, quien mezcló el cordial con ginebra, dando origen a una bebida que pronto se popularizó en los pubs británicos con el nombre Gimlet. Aunque ya no forma parte de la lista oficial, este cóctel fue uno de los 75 tragos homologados por la asociación internacional de bartender (IBA).

Heras Igarmi, la esencia del vermú cántabro en coctelería

Ampliar

En cualquier cóctel, el vermú aporta complejidad aromática, redondea sabores y define el carácter final del trago. Esa versatilidad cobra un valor especial cuando detrás está una bodega centenaria como Igarmi, referente absoluto en Cantabria. Su receta clásica –pulida durante más de un siglo– se ha convertido en sinónimo de calidad y en un auténtico lujo para barmans que buscan materias primas con identidad.

La tradición que evoluciona

Fundada en 1890, Igarmi suma ya cuatro generaciones dedicadas a elaborar y embotellar vinos y vermús con una inmejorable relación calidad‑precio. Con capacidad para almacenar un millón de litros, es la bodega más grande de la región y una de las distribuidoras con mayor presencia en la cornisa cantábrica. Esa robusta infraestructura se combina con una filosofía clara: innovar sin renunciar al legado.

Novedades

Muy atentos a las tendencias, Igarmi ha ampliado en los últimos años su gama con propuestas que conquistan nuevos públicos y momentos de consumo:

Vermut bitter con ginebra. Creación única de Jairo Cueto, combina el vermut clásico de Igarmi con bitter italiano y un toque de ginebra. El resultado es un trago de amargor sofisticado, carácter puro y alma cántabra. Ideal para aperitivos con estilo.

Cóctel de vermut con lima. Firmado también por Jairo Cueto es refrescante y equilibrado. Un trago listo para servir que fusiona el vermut tradicional con zumo de lima. Cada sorbo es una explosión de frescura que funciona en cualquier ocasión.

Aperitivo de vermut. Incorporado este 2025, la nueva propuesta amplía la oferta para quienes buscan un vermut fácil de beber, con estilo actual y sabor reconocible.

Cabe destacar, aunque no es una novedad, su gran reserva envejecido 12 años en barrica. Un elixir artesanal que aúna tradición y sofisticación con notas intensas, equilibrio perfecto y un final inolvidable.

Compromiso con el sector

Además de su apuesta por el producto, Igarmi demuestra un fuerte compromiso con el mundo del bar y la coctelería. Cada año patrocina el Concurso Regional de Coctelería, apoyando al talento local y a la cultura del buen trago. Y no solo eso, también impulsa la formación a través de clases magistrales en la Escuela de Hostelería de Peñacastillo, donde profesionales y estudiantes profundizan en la elaboración artesanal del vermut y su aplicación en mixología.

Dirección:Polígono Industrial Heras 311.

Teléfono:942 540 272.

Propietarios:Hermanos Igareda.

El Sardinero, Santander Rocamar, el combinado perfecto se sirve en la calle Panamá

Ampliar

Situado en la calle Panamá, a escasos metros de la Primera playa, Rocamar Sardinero, regentado por Gumer Fernández y Nico Martínez, combina una cocina informal de picoteo –centrada en mariscos, conservas, raciones y los clásicos del local como hamburguesas, perritos y platos combinados– con una cuidada propuesta de destilados y copas bien servidas.

Su amplio horario y terraza resguardada hacen de este espacio un lugar perfecto para disfrutar con calma de una copa tras la comida, un combinado al salir de la playa o un digestivo tras la cena. En su barra destacan ginebras, rones, vodkas, whiskies y tequilas, tanto nacionales como de importación, con un surtido que permite satisfacer los gustos más variados.

En ginebras, disponen de una veintena de referencias premium y nacionales, acompañadas de tónicas y cítricos Schweppes, ideales para gintonics equilibrados y refrescantes. Con ron, triunfan los mojitos clásicos de lima y el legendario cubalibre de Bacardí con Coca-Cola, además de una cuidada selección de diez rones blancos y añejos.

En el capítulo del whisky, se ofrecen siete etiquetas reconocidas, con especial protagonismo para Chivas y Johnnie Walker Black Label, opciones que aportan carácter y elegancia a los combinados más exigentes. En el caso del vodka, el protagonista indiscutible es el Moscow mule, preparado como manda la tradición: en jarra de cobre, con hielo picado, zumo de lima, ginger ale y hierbabuena.

Cafés y tequila

No falta el café Dromedario servido frío y agitado en coctelera, ni los clásicos de sobremesa como el escocés o el vienés. Pero si hay una categoría que sigue ganando terreno en la carta es la de los tequilas y mezcales. Como cada año, el 24 de julio será el Día Internacional del Tequila, y Rocamar vuelve a ser parada obligada para los amantes de estos destilados mexicanos, con una docena de referencias –blancos y reposados–importadas directamente desde el país azteca: Herradura, Olmeca, José Cuervo, Cofradía, Souza, entre otros.

Y para quienes quieran algo más sofisticado y veraniego, proponen el cóctel paloma, un trago fresco y cítrico a base de buen tequila, zumo de lima, refresco de pomelo, sal y mucho hielo: una opción perfecta para disfrutar con la brisa del mar.

Dirección: Calle Panamá 2.

Teléfono: 942 290 962.

Propietarios: Gumer Fernández y Nico Martínez.

Santander TriBeCa y Blues, dos referentes del tardeo y la noche

Ampliar

TriBeCa y Blues no solo siguen siendo dos de los grandes referentes de la noche santanderina, sino que lideran las nuevas tendencias entre el público de más de 30 años, con una propuesta acertada que combina raciones, cócteles bien elaborados y buena música. Su fórmula ha convertido a estos dos locales en lugares imprescindibles para quienes buscan ambiente, sabor y estilo en pleno centro de la ciudad.

Con una estética inspirada en los antiguos edificios comerciales neoyorquinos, el día comienza en TriBeCa con un café Dromedario, un picoteo de media mañana o incluso un cóctel para abrir boca. En el Blues, en pleno corazón de Cañadío, el ambiente se activa desde primera hora de la tarde y continúa hasta bien entrada la madrugada, con una gran protagonista: su terraza, en el mejor esquinazo de la plaza, que se ha consolidado como punto de encuentro ideal para el vermú, el tardeo y las primeras copas de la noche, tanto para locales como visitantes.

El picoteo en ambos espacios incluye raciones frías y calientes, embutidos extremeños, quesos de Liébana, conservas selectas y un final dulce que redondea la experiencia. Todo pensado para compartir y disfrutar sin prisas.

En la carta de coctelería, TriBeCa y Blues destacan por su oferta premium, actualizada constantemente para incorporar tanto clásicos como nuevas tendencias. Cócteles como el espresso Martini o el porn star conviven con una amplia variedad de spritz, refrescantes y efervescentes, perfectos para el mediodía o el tardeo. Además, no faltan los guiños al producto local, como el vermut Siderit, muy solicitado por los clientes que vienen de fuera, y también Petroni, gallego, entre otras referencias nacionales.

El equipo de ambos locales apuesta por una oferta variada y accesible: cócteles con alcohol y sin alcohol, fáciles de servir y de beber, con las combinaciones más tradicionales y también las que están de moda. Además, durante el verano, es habitual que sumen a la carta creaciones exclusivas en colaboración con marcas, como un gintonic con espíritu de agave mexicano, una edición limitada que fusiona la esencia de una London Dry con matices exóticos y frutales.

Solo marcas premium

En el terreno de los combinados, el gintonic sigue siendo la copa más demandada. «Trabajamos exclusivamente con la gama premium de Schweppes y cuidamos mucho el 'perfect serve' para sacar el máximo partido a los aromas, sabores y matices», explican desde el equipo.

La experiencia se completa con una selección musical que es ya una marca de la casa. TriBeCa y Blues cuentan con los mejores DJ de la región, con nombres tan reconocidos como Pablo Gupi y Queco, por su habilidad para crear atmósferas vibrantes y participar de las noches más animadas de Santander.

La combinación de buena música, buen ambiente y una clientela fiel ha hecho que estos dos locales sean punto de referencia del mejor ocio en la ciudad.

Dirección:Calle Hernán Cortés 18 y Gómez Oreña 15 (Plaza Cañadío).

Teléfono:942 051 221

Propietarios:Carlos de Torre, Manuel Álvarez y Daniel Hoyal.

Cabezón de Liébana Picos de Cabariezo, siempre en las mejores manos profesionales

Ampliar

Picos de Cabariezo es mucho más que una bodega y destilería: es un proyecto artesano con alma lebaniega que ha logrado situar sus destilados entre los más valorados por barmans y coctelerías de referencia, dentro y fuera de Cantabria.

Desde este enclave privilegiado, rodeado de viñedos de montaña y naturaleza, nacen productos excepcionales que combinan tradición, innovación y calidad. Su microdestilería, equipada con alquitaras tradicionales lebaniegas, permite una destilación lenta, a baja temperatura y extremadamente aromática. Un proceso minucioso que da como resultado destilados puros, complejos y versátiles, ideales para el mundo, o mejor dicho, universo de la mixología.

Entre sus referencias más icónicas está la ginebra As de Picos, considerada la más premiada de Europa con más de medio centenar de galardones internacionales. Elaborada en pequeños lotes con agua de los Picos de Europa y una cuidada selección de botánicos –limón de Novales, jengibre, flor de saúco, enebro, mandarina y tres ingredientes secretos–, ofrece una gin elegante, fresca y seca, perfecta para combinados de autor pero también para disfrutarla sola.

Junto a ella, el whisky As de Picos, que ha irrumpido con fuerza en las barras más exigentes tras ser premiado con la medalla de oro al mejor whisky de Malta del mundo con crianza inferior a 12 años (World Whisky Awards, Londres). Se elabora íntegramente en la destilería, a partir de cebada malteada fermentada y destilada gota a gota en alquitara. Un destilado fino, redondo y con carácter.

La gama se completa con otras joyas muy apreciadas por los profesionales de la coctelería: el brandy, envejecido en barricas envinadas con vinos de Jerez, ideal para tragos equilibrados y de corte clásico; el aguardiente de orujo, con cinco Alquitaras de Oro; y una selección de licores (café, hierbas, miel...) que aportan personalidad a cualquier receta.

Herencia local

Además de mostrar su compromiso intacto con la calidad y la esencia de la herencia local, Picos de Cabariezo sigue apostando por las visitas guiadas para divulgar las tradiciones vitivinícolas y la antigua maestría de destilar en las alquitaras lebaniegas, así como la participación en eventos profesionales.

En sus instalaciones, los visitantes pueden conocer de primera mano el proceso completo en un entorno natural incomparable que refuerza su propuesta enoturística y educativa.

Su lema: «Nuestros destilados, siempre en las mejores manos profesionales». Un homenaje a la autenticidad, la excelencia y a quienes, detrás de la barra, convierten cada trago en una experiencia refrescante llena de matices.

Dirección: Cabezón de Liébana

Teléfono: 942 735 177

Responsables: Jaime y Jose Parra, Javier Blanco y Michel Fuente.

